EGD Temsilcileri Anadolu’nun ekonomi nabzını tuttu

EGD Başkanı Celal Toprak moderatörlüğündeki ‘Zomm’ üzerinden gerçekleştirilen toplantıya EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan, Çetin Ünsalan, Denetim Kurulu Üyesi Fikri Türkel, EGD’nin Balıkesir Temsilcisi Filiz Sonmaz, Bursa Temsilcisi Kenan Sertalp, Gaziantep Temsilcisi Cengiz Halil Çiçek, İzmir Temsilcisi Dilek Gappi, Kartepe Temsilcisi Şener Meral, Kocaeli Temsilcisi Mehtap Akbaş Çiftçi, KKTC Temsilcisi Uğur Özgöker ve Sinop Temsilcisi Rahime Baş Uçar katıldı.

EGD Başkanı Celal Toprak, ekonomi gazeteciliğinin Türkiye’deki en ektin çatı STK’sı olarak yeni dönemde Anadolu temsilcileriyle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi. Ekonomisi güçlü tüm şehirlerde temsilci görevlendirme çalışmasını tamamlayacaklarını belirten Toprak, “Yeni yılda tüm temsilcilerimizle birlikte hem mesleğimizin hem Anadolu ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapacağız. Pandemi sürecinde bu etkinlikleri web üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi. Refleks