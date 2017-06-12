ANKARA (AA) - Ege Denizi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yetkililer can ve mal kaybı olmadığına ilişkin bilgi geçiyor.
Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
12 Haziran 2017 Pazartesi 15:55
ANKARA (AA) - Ege Denizi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.