Egeli ihracatçılardan, 'Yeşil Mutabakat' desteği

II. Sanayi devrimi ile başlayan seri üretimin; lojistikte, teknolojide, pekçok sektörde ve iletişim alanlarında insanlığın konfor alanını genişletip, insanlığın hayatını kolaylaştırdığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sanayiden kaynaklanan kirlilik ve yanlış seçimler nedeniyle karşılaşılan çevresel ve ekonomik kayıpların minimum seviyeye indirilmesinin zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı rekabetçiliğimize de katkı sağlayacak

İnsanlığın henüz dünya dışında bir yaşam alanına sahip olmadığına dikkati çeken Eskinazi, “İnsanlık, sanayi devriminin yaralarını sarmak ve daha yeşil bir dünya için çözümler aramaya başladı. Bu yolculukta ilk adım Avrupa Birliği’nden geldi. AB, 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamayı hedeflediğini dünyaya duyurdu. 2022 yılında AB’ne ihracatta karbon vergisi ödememiz gündeme gerecek. Bizim de bu konuda hızlı adımlar atmamız zorunluluktu. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kamu ve özel sektör kurumlarının desteğiyle hazırlanan ve Resmi Gazete’de 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yeşil bir dünyada yaşamamızı sağlarken, aynı zamanda rekabetçiliğimize de katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Dünya’nın son 200 yıldır sanayide yaşadığı değişimin sonucunda iklim dengesinin bozulduğuna işaret eden EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, AB Yeşil Mutabakatını, Avrupa Birliği’nin bugüne kadar ki en büyük girişimi olduğunu, dünya genelinde de bir farkındalığı sağladığını dile getirdi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle 2020 yılı sonu itibariyle 140 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığı bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise; Ticaret Bakanlığı’nın “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nda; sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verildiğini, bu çerçevede, Eylem Planının 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içerdiğini ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact’a üye olduklarını, 2020 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Celep, “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı sadece bir iklim politikası olarak görmüyoruz. Ekonomik ve toplumsal dönüşüm programı olarak algılıyor ve destekliyoruz. AB Yeşil Mutabakatı için yapılan çalışmaları zorunluluk olarak görüyoruz. Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nda yer alan başlıklardan sürdürülebilir tarım bizim için öncelikli başlık. Türkiye tarımsal hasılada dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. 24 milyon hektar ekilebilir tarım arazimizi ve bitki floramızı korumak durumundayız. Sahip olduğumuz su kaynakları küresel iklim değişikliği nedeniyle tehditle karşı karşıya. Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında suyun yeniden kulanım ulusal master planı ve su ayak izi ile ilgili rehber doküman hazırlanacak. AB dışında dünyayı en çok kirleten Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de iklim değişikliğinin zararlarını minimize etmek için harekete geçmiş durumda. Modern sulamaya yatırım yaparak geleceğimizi tehdit eden unsurları ortadan kaldırmalıyız” dedi.