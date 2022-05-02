Eğitim gönüllüleri dijitalden herkese ulaşıyor

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) 28 Nisan’da yapılan Olağan Genel Kurul’unda yıl içerisinde yürütülen faaliyetleri, 2022-2024 stratejik planı ve hedefleri paylaşıldı.

Türkiye’de yaygın bir coğrafyada her yıl yüzbinlerce çocuğa nitelikli eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 28. Olağan Genel Kurulu 28 Nisan’da gerçekleştirildi. Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen toplantıya TEGV Mütevelli Heyeti üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve gönüllüleri katıldı. Toplantıda Vakfın yıl içerisinde yürüttüğü faaliyetler katılımcılara aktarılırken, 2022-2024 döneminin stratejik plan ve hedefleri de paylaşıldı.

Olağan Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, şunları söyledi:

Değerli mütevellilerimiz, 2021 yılı hatıralarda kalacak bir yıl olacaktır. Geçtiğimiz yıl çok önemli bir kilometre taşını geçtik. Yeni bir boyut, yeni bir platform olan TEGV Dijital adlı dijital kanalımız fiili olarak uygulamaya geçti. Bir anlamda artık yeni bir TEGV var; yeni bir yüzümüz var. Bugüne kadar fiziki kapasitemizin yettiği kadar bulunduğumuz yerlerde ve Ateşböceklerimizin ulaşabildiği okullarda sınırlı sayıda çocuğa ulaşabiliyorduk. Şimdi uzaktan eğitimimizle bütün çocuklarımız etkinliklerimizden faydalanabiliyorlar.”

Açılış konuşmasının ardından Genel Müdür Sait Tosyalı sunumunda TEGV’in yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, yeni projeleri ve iş birliklerini aktardı. Tosyalı sunumunda, TEGV’in 2022-2024 stratejik planı ile ana hedeflerini paylaştı.

Yeni Mütevelli Heyeti üyeleri

28. Olağan Genel Kurulu’nda, ARVAK Açıkhava Reklamcıları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tezcan ve tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Yetkin Dikinciler’in yanı sıra, ülkenin önde gelen teknoloji üreticilerinden Lenovo Türkiye, strateji ve pazarlama danışmanlık firması Simon Kucher & Partners ile Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) de TEGV Mütevelli Heyeti’nde yeni üyeler olarak yerlerini aldılar. Yeni mütevelli heyeti üyeleri yaptıkları konuşmalarda TEGV Ailesine dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve kısa birer konuşma yaptılar.

Kürsüye gelen tiyatro ve seslendirme sanatçısı Yetkin Dikinciler “Bugün Mütevelli Heyetine kabul edilmekten dolayı büyük bir heyecan yaşıyorum. TEGV en küçük birimden başlamak üzere, sorular sorup yanıtlar veren insanlar yetiştirmek konusunda üstün çaba gösteriyor. Benim bir aktör olmam vesilesiyle yollarımız kesişti ve bugün de sizlerden biri olduğum için son derece mutluyum. “dedi.

ARVAK Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tezcan “Her ne kadar teknoloji birçok şeyi değiştirse de açık hava reklamcılığı her zaman gücünü koruyor. Ben bu gücü TEGV için kullanma imkânı bulduğumdan dolayı kendi adıma çok mutluyum” diye konuştu.

Simon & Kucher Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu Simon& Kucher olarak globalde sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini belirterek, “Türkiye’de yollarımız TEGV ile kesişti ve birlikte güzel bir çalışma yaptık. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. TEGV’e desteğimiz he zaman devam edecek” şeklinde konuştu.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan ise “Cumhuriyet Türkiyesi adına düşünen insanlar için bütün çocuklar ve gençler bizim. Bugünün Türkiye’sinde yaşayan ve Türkiye’yi geleceğe taşımasını beklediğimiz tüm gençler de bizim. Bugün TEGV’in yaptığı çalışmalar yarın bizim teknolojideki tüm sıkıntılarımızı giderebilecek bir havuzun doldurulmasına katkıda bulunacak çalışmalardır. O sebeple bugün burada bulunmaktan kıvanç duyduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.