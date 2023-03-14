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Ekmek için savaş veriyor

Rizeli fırıncı Abdullah Çerman Hatay’da kurduğu sahra fırınında depremzedelerin ekmek, simit ve poğaça ihtiyacını karşılıyor. Askerlik yaptığı Hatay'a böyle bir afet ile dönen ve 33 gündür bölgede olan Çerman ''yaraları birlikte saracağız '' diyor.

Ekmek için savaş veriyor

Rizeli fırıncı Abdullah Çerman  1 aydır Hatay’da kurduğu sahra fırınında depremzedelerin ekmek, simit ve poğaça ihtiyacını karşılıyor. Çerman 34 yıl önce askerlik yaptığı Hatay’da fırıncıların yeniden üretime başlaması için destek veriyor.

6 Şubat’ta 11 ilin etkilendiği depremi duyar duymaz deprem bölgesine giden duyarlı vatandaşlardan biri de Abdullah Çerman. Rize Çayelili olan fırıncı deprem haberini aldıktan sonra bağlantıları oluşturdu, gerekli ekip ve ekipmanla birlikte depremin 2’nci günü Hatay’a gitti. Sahra fırını kurarak ekmek pişirmeye başlayan Çerman, Adıyaman’da 1, Hatay’da ise 3 sahra fırını ile depremzedelerin ekmek, simit ve poğaça ihtiyacını karşılıyor. Fırıncı arkadaşlarının ve İstanbul Ticaret Borsası’nın desteği ile karşıladığı malzemelerle günlük 100 bin ekmek pişiren Rizeli Abdullah Çerman ekmekleri aşevlerine ulaştırıyor.

ASKERLİK YAPTIĞI HATAY’A AFETLE DÖNDÜ

34 yıl önce askerlik yaptığı Hatay’a böyle bir afetle döndüğünü belirten Abdullah Çerman “Depremin 2’nci günü Hatay’a geldim. Sahra fırınını kurarak hemen sıcak ekmek ve simit üretimine başladık. Arkadaşlarımın desteği ile malzeme ihtiyacını karşılayarak üretim miktarımızı ve fırın sayımızı artırdık. 33 gündür buradayım ve henüz İstanbul’a dönmeyi düşünmüyorum. Yaraları hep birlikte saracağız. Buradaki fırıncı esnafını ayağa kaldırmak, onları rutin hayatlarına geri döndürmek istiyoruz. Onlar içinde hem maddi hem manevi desteklerimiz sürüyor. Yavaş yavaş toparlayacağız, onlarında üretime başlamasını sağlayacağız, elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahra FırınıAbdullah çerman
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