Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Sigortaya ilgi artacak
Sigortaya ilgi artacak
Hibrite döndü yeşil oldu
Hibrite döndü yeşil oldu
Düzeltme istediler
Düzeltme istediler
5 yıldız aldı
Güvenlikten 5 yıldız aldı
Siparişler kayıyor
Siparişler kayıyor

Ekmek üretip satmak yerine bu okullarda yetişen elemanları sektöre kazandırsınlar

Geçtiğimiz Haziran ayında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 81 ilde 100 noktada okullarda ekmek üretilip dar gelirli vatandaşlara satılacak açıklamasından bu yana uygulama ülke genelinde her geçen gün artarak devam ediyor.

Ekmek üretip satmak yerine bu okullarda yetişen elemanları sektöre kazandırsınlar

Konuya ilişkin Gıda Vizyon Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdullah Çerman, Milli Eğitim Bakanlığının asli işinin eleman yetiştirmek olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı. ”Günümüzde fırıncılık mesleğinin en önemli sorunlarının başında personel sıkıntısı gelmektedir. Bizim sektörde bırakın kalifiye eleman bulmayı, artık çalışacak kimse kalmadı. Çünkü bu mesleği tercih edip yetişen yok. Milli Eğitim Bakanımızın ekmek üretip satmak yerine bu okullarda yetişen elemanları sektöre kazandıracağız demesi lazım. İlk başlarda yapılamaz, ekmek satılamaz deniliyordu, ancak ülke genelinde üretilip satılan ekmeğin adeti bir milyonu geçiyor. Halk Ekmekler ile mücadele ettiğimiz yeter iken, şimdi de okullar bizimle rekabet eder oldu. Sektör olarak bu konuyu ciddiye alıp değerlendirmelerde bulunup görüşmeler yapılaması lazım. Aksi taktirde zor günler geçiren mesleğimiz elimizden yok olup gidecek.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
FırıncılıkAbdullah çerman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1