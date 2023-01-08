Ekmek üretip satmak yerine bu okullarda yetişen elemanları sektöre kazandırsınlar

Konuya ilişkin Gıda Vizyon Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdullah Çerman, Milli Eğitim Bakanlığının asli işinin eleman yetiştirmek olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı. ”Günümüzde fırıncılık mesleğinin en önemli sorunlarının başında personel sıkıntısı gelmektedir. Bizim sektörde bırakın kalifiye eleman bulmayı, artık çalışacak kimse kalmadı. Çünkü bu mesleği tercih edip yetişen yok. Milli Eğitim Bakanımızın ekmek üretip satmak yerine bu okullarda yetişen elemanları sektöre kazandıracağız demesi lazım. İlk başlarda yapılamaz, ekmek satılamaz deniliyordu, ancak ülke genelinde üretilip satılan ekmeğin adeti bir milyonu geçiyor. Halk Ekmekler ile mücadele ettiğimiz yeter iken, şimdi de okullar bizimle rekabet eder oldu. Sektör olarak bu konuyu ciddiye alıp değerlendirmelerde bulunup görüşmeler yapılaması lazım. Aksi taktirde zor günler geçiren mesleğimiz elimizden yok olup gidecek.