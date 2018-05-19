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Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

- Bakan Nihat Zeybekci, muhtarlarla bir araya geldi

Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de muhtarlarla bir araya geldi.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Zeybekci, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Pamukkale ve Merkezefendi ilçesindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Muhtarlardan mahallelerindeki sorunlar hakkında bilgi alan ve bunları tek tek not eden Bakan Zeybekci, ilgili daire müdürleri ile sorunları değerlendireceklerini ve gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.
Toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.
 

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ToplantıMuhtarlarDenizli- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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