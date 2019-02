Ekonomi basınının temel taşı Demirkent, vefatının 18. yılında anılıyor

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve Dünya gazetesinin kurucusu Mehmet Nezih Demirkent, vefatının 18. yılında özlemle anılıyor.

25 Eylül 1930'da İstanbul'da dünyaya gelen Demirkent, babası Ahmet Nurettin Demirkent'in subay olması nedeniyle daha 1 yaşındayken tanıştığı Anadolu'nun sevdasını ise ömrü boyunca taşıdı.



Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nezih Demirkent, gazeteciliğe 1950 yılında Son Saat gazetesinde stajyer spor muhabiri olarak başladı.

Yeni Sabah ve Yeni Gazete'de muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1970 yılında göreve başladığı Hürriyet gazetesinde genel müdürlük görevini üstlendi. Daha sonra bu gazeteden ayrılarak 1981 yılında bir ekonomi gazetesine dönüştürdüğü Dünya gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. 11 Şubat 2001’deki vefatına dek gazetenin başında kaldı.



- TGC başkanı oldu



Mesleki örgütlere büyük önem veren Nezih Demirkent, uzun bir dönem başkan yardımcılığı görevinde hizmet verdikten sonra 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) başkanlığına seçildi.

TGC’nin yayın organı Bizim Gazete'nin yayımını başlattı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi ile TGC Basın Müzesi projelerini gerçekleştirdi. 10 yıl süreyle TGC’nin başkanlığını yapan Nezih Demirkent, bu hizmetten, seçimde adaylığını koymayarak çekildi.

Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası'nın başkanlığını yapan Nezih Demirkent, Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfını da yönetti. Demirkent, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin de (TSYD) kurucu üyesiydi. En büyük eseri Dünya gazetesi ile Anadolu'nun sesi oldu.

Basın şeref kartı taşıyan Nezih Demirkent, yazılarıyla gazetecilik mesleğinin ilkelerini ve değerlerini savundu. Nezih Demirkent’in bu yazıları daha sonra "Salı Yazıları" ve "Medya Medya" isimli kitaplarda toplandı. Nezih Demirkent’in ilk kitabı ise "Sayfa Sayfa Gazetecilik" adını taşıyordu.

Meslekte 51 yılı, ekonomi gazeteciliğinde 20 yılı geride bırakan Nezih Demirkent, 70 yaşında vefat etti.

Nezih Demirkent, Prof. Dr. Işın Demirkent ile evli ve bir çocuk babasıydı.



- "Gazeteyi Anadolu'ya açan bir patrondur"



Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya gazetesinin ekonomi gazetesi oluşunu iyi bildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya gazetesi bir dönem Hürriyet gazetesinin malı oldu. O dönemde, 1980-1981'de siyasi gazetesi denemesi yapıldı. Cahit Düzel, Nezih Demirkent Hürriyet'in başındayken ekonomi gazetesi projesi sunuyor. Çünkü o zaman siyasi gazete çok başarılı olmayınca, 'başka bir şey yapalım, bu gazeteyi canlandıralım' diye düşünürlerken, Financial Times gazetesinin benzeri, 'Renkte aynı olsun, Türkiye'nin Financial Times'ı olsun' diye öneri getiriyor. Onun üzerine gazete ekonomiye dönüşüyor.

Ben, ekonomiye dönüştükten 3-4 gün sonra başladım Dünya'ya... Gazetenin başında Cahit Bey vardı. 1981'de Nezih Bey'in Hürriyet'ten ayrılması gündeme geldi. Hürriyet'te bir yönetim darbesi oldu. Çetin Emeç ve Arda Gedik yönetimi ele aldılar ve Nezih Bey dışta kaldı. O sırada Erol Simavi ile aralarında bazı pazarlıklar oldu. Dünya gazetesinin yüzde 60'ını devralarak patronu sıfatıyla oraya geçti. Hem Dünya gazetesini ekonomiye dönüştürme kararı veren Nezih Bey'dir hem de gazeteyi Anadolu'ya açan bir patrondur."



- "Arkasında hiçbir finansal gücün olmasına izin vermedi"



Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ da dostlarının Nezih Demirkent'e "Baba Nezih" lakabını taktığını belirterek, "Bunu insana boşuna takmazlar. Çünkü çok insana yardımcı olmuştur. Çok insana dokunmuştur. Mesleğe ve meslektaşlarına hep sahip çıktı. Meslek ilkelerine hep çok önem veren bir insandı." diye konuştu.

Güldağ, Demirkent'in cenazesine Anadolu'dan binlerce kişinin geldiğini aktararak, "Anadolu'nun sesi olmaya önem verdi. Dünya gazetesiyle bunu yapmak ona büyük keyif veriyordu. Anadolu'daki bazı şirketler Dünya ile beraber büyüdü." dedi.

Demirkent'in, çalışanlarıyla hiçbir zaman alt-üst ilişkisi içerisinde diyalog kurmadığını dile getiren Güldağ, "Sadece gazetecilik peşindedir. Dünya gazetesini de böyle oluşturmuştur. Bağımsız ve tarafsız... Dünya gazetesinin siyaseten bir tarafı yoktur. Herkesle eşit mesafede olmaya çalıştı o alanda... İş dünyası ile de öyle... İş dünyasının sadece sözcüsü olarak hareket etmedi, gözcüsü olarak da hareket etti. Eleştirmesi gereken yerde eleştirdi." yorumunu yaptı.

Güldağ, Demirkent'in, ekonomik olarak bağımsızlığı önemsediğini, gazetecilik ve basın işi dışında bir işle uğraşmadığını, arkasında hiçbir finansal gücün, holdingin veya yapının olmasına izin vermediğini anlattı.

Güldağ, Demirkent'in işsiz kalan gazetecileri çağırıp iş verdiğini ve dayanışmayı çok önemsediğini ifade ederek, haberde doğruluğa da çok dikkat ettiğini söyledi.



- "Ekonomi basınının kurucusu"



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ise Nezih Demirkent'in, ekonomi basınını bugün geldiği noktaya taşıyan en önemli isim olduğunu vurgulayarak, "Ekonomi basınının kurucusu diyebilirim. Ekonomi basını, onun katkı ve etkisiyle bugünkü noktaya geldi." diye konuştu.

Toprak, EGD'de her yıl Nezih Demirkent ödülü de verdiklerini hatırlatarak, "Nezih Demirkent, ekonomi basınının temel taşıdır. Ayrıca, Türkiye ekonomisine de çok büyük katkı sağlamış birisidir. İş dünyasının, işletmelerin, KOBİ'lerin önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.