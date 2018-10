Ekonomik istikrarın sağlanması aciliyet arz etmekte

ANKARA (AA) - Hak-İş Başkanlar Kurulunca, ekonomik sorunların çözülerek ekonomik istikrarın tekrar sağlanmasının aciliyet arz ettiği belirtildi.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, konfederasyonun 43. kuruluş yıl dönümü, önceki gün düzenlenen programla kutlandı. Kutlamalar kapsamında "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu panel düzenlendi.

Aynı gün, Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu da toplanarak kadroya geçen taşeron işçiler, iş sağlığı ve güvenliği, işsizlik başta olmak üzere çalışma hayatının temel konularını görüştü. Toplantının ardından bir sonuç bildirisi hazırlandı.

Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun, konfederasyonun hem her iş kolunda hem de her il düzeyinde örgütlülüğünü tamamlama çalışmalarını memnuniyetle karşıladığı vurgulanan bildiride, "Ekonomik sorunların çözülerek ekonomik istikrarın tekrar sağlanması aciliyet arz etmektedir. Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması talebi ve çağrımızı yenileyerek Türkiye'nin bu platformdan faydalanmayı daha fazla geciktirmemesini talep ediyoruz. Kadroya geçen taşeron işçiler, süresi uzatılan geçici ve mevsimlik işçiler ile çalışma hayatının diğer sorunlarının çözümü için etkin mücadeleye devam edeceğimiz bilinmelidir." ifadelerine yer verildi.

- "İş kazalarını önleyecek daha etkin tedbirler alınmalı"

Konfederasyonun sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya her zaman itiraz ettiği belirtilen bildiride, işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni sistem ya da model geliştirilmesi istendi.

Bildiride Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların acilen iş sağlığı ve güvenliği konusunun üzerine gitmeleri istenirken, artık bu kazaları ve kazaların sonucunda oluşan ölüm ve yaralanmaları önleyecek daha etkin tedbirler alınmasını talep edildi.

- "Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz"



Türkiye'nin AB ile yeni ve olumlu ilişkiler geliştirme atmosferinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen bildiride, Hak-İş'in, dünya sendikaları ve sivil toplum örgütleri arasında önemli bir yer edinmiş olmasından duyulan onur ve gurur da vurguladı.

Bildiride, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin unutulmayacağı ve unutturulmayacağı da belirtilerek, "Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.