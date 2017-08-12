Ekvador'da TİKA'nın desteğiyle haliç temizleniyor

GUAYAQUIL (AA) - LOKMAN İLHAN - Ekvador Çevre Bakanı Tarsicio Granizo, ülkesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) sağladığı destekle ilk kez hayata geçirilen su temizleme projesi için Türkiye'ye teşekkür etti.

Ekvador'un Guayaquil kentindeki haliç bölgesinde, TİKA'nın desteğiyle yapılan ve üzerinde oluşturduğu doğal yaşamla haliçin sularını temizleyen yüzen ada sistemi, törenle hizmete girdi.

Tören sonrası AA muhabirine konuşan Çevre Bakanı Granizo, Türk halkını ve hükümetini selamladı.

TİKA'nın desteğiyle ülkesinde ilk defa gerçekleştirilen projenin Guayaquil kentinin bu bölgesinin yeniden doğmasını sağlayacağını belirten Granizo, "Türk halkına ve hükümetine, haliçteki suları temizlemek için oluşturulan yüzen ada sistemini kurmamızda bize yardım ettiği için müteşekkiriz." dedi.

Törene Ekvador Çevre Bakanı Granizo, Kıyı ve Sahil Yönetimi Müsteşarı Nelson Zambrano, Çevre Bakanlığı temsilcilerinden Lizet Rendon, TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan ve Koordinatör Yardımcısı Merve Kalınbacak ile Ekvadorlu yerel ve askeri yetkililer katıldı.

Çevre Bakanı Granizo, beraberindeki yetkililer ve TİKA temsilcileri daha sonra tekneyle temizlik çalışmalarının yürütüldüğü bölgeyi inceledi.

Törenin ardından bölge halkından kadınların oluşturduğu halk oyunları grubu kısa bir gösteri yaptı.

- Yüzen adalarla temizlik

Babahoya ve Daule nehirlerinin Pasifik Okyanusu ile buluştuğu bölge olan Guayaquil kenti ve aynı isimdeki körfezde birçok ada ve haliç bulunuyor. Ekvador hükümeti, "Tuzlu Haliç" anlamına gelen ve su kirliliğinden ciddi biçimde etkilenen ve aynı zamanda SİT alanı ilan edilen Estero Salado bölgesini korumaya ve temizlemeye çalışıyor.

Şehrin en yoksul ve güvenlik konusunda en sıkıntılı yeri olan bu bölgedeki haliçlerde uygulanacak yüzen ada sistemi, üzerinde bitkiler bulunan 6 metrekarelik platformlardan oluşuyor. Proje ile tabanları suyla temas eden platformlardaki bitki köklerinin bir bakteri kuşağı oluşturması ve su içindeki atık maddeleri emerek oksijen üretmesi hedefleniyor.

- Ekvador'daki TİKA çalışmaları

Ekvador'daki projeyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TİKA Bogota Program Koordinatörü Özkan, çevre kirliğine karşı hassas olunması gerektiğine dikkati çekerek yapılan çalışmanın sadece Guayaquil'deki durumu düzeltmesine rağmen konunun yerel bir konu olmadığını ve tüm insanlığı ilgilendirdiğini dile getirdi.

Özkan, bu yöntemin Ekvador'da ilk defa uygulandığını dile getirerek TİKA olarak böyle bir çalışmaya katkı vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu ülkedeki diğer çalışmalarına değinen Özkan, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun eşi Rocio Gonzales Navas ile de özellikle kadın, çocuk ve engelliler için yürütülebilecek projelere dair görüşme yaptıklarını aktardı.

Özkan, TİKA'nın bölgedeki çalışmalarına devam edeceğinin altını çizdi.

TİKA'nın Ekvador'un başkenti Quito'da inşa ettirdiği Türkiye Parkı, Quito Büyükelçisi Korkut Güngen ve TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı törenle mart ayında hizmete açılmıştı.

Aynı dönemde iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği öngören protokol, Çetin ve Ekvador'un eski Eğitim Bakan Yardımcısı Miguel Herrera tarafından imzalanmıştı.