Elektro- Optik Termal Radarlar ile Orman yangınları önlenebilir

Elektro- Optik Termal Radarları (PanTher Radar) ile, Ülkemizin Ormanları 7 / 24 yıl boyunca 360 derece panoramik görüntü ile insansız izlenerek; olası bir hareket, duman ve ısı algılaması olduğunda, anında yetkililere alarm ses sinyalleri, e-posta ve SMS yolu ile iletiliyor.

Orman yangınlarını önlemede çözüm olan Elektro- Optik Termal Radarları (PanTher Radar), 1950’lerden beri piyasada olan mikrodalga radarlara alternatif olarak geliştirildi. Elektro- Optik Termal Radarları, yüzeylerin termal ışımaları ile çalışıyor. Ormanların, kıyı emniyeti, sınır güvenliği, boru hatlarının korunması gibi geniş bir alanda kullanılabilir.

İleri teknoloji üretimi yapıyor

İleri teknoloji üretimi yapan yerli ve milli Türk firması olduklarını ifade eden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi: “42 yıldır, ar-ge ve inovasyon odaklı ileri teknoloji üretimi yapan bir şirketler grubuyuz. Fiber optik sistemler ve data centerlar’da teknoloji ve portföy olarak, dünyada ilk 10 firmadan birisiyiz. İndirect adiabatic soğutma sistemleri ve Elektro- Optik Termal Radarları (PanTher Radar) dahil birçok teknolojik üründe, ülkemizde ilk ve tekiz. Üretimimizin %70’ini, 76 ülkeye ihraç ediyoruz. Firma olarak, yüksek katma değerli yüksek teknoloji ürünleri üretiyoruz, ihraç ediyoruz ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Çekmeköy’deki 40 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikamızdaki mühendislerimiz ve 850 çalışanımız ile ar-ge çalışmalarıyla ileri teknoloji yatırımlarına ve çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

*Elektro- Optik Termal Radarları (PanTher Radar) hakkında:

Elektro- Optik Termal Radarları (PanTher Radar), 360 derece panoramik görüntü elde etmekte ve bunları görüntü işleme yazılımı ile analiz ederek, insan-araç vb hareketli obje algılaması yapmaktadır. Sistem üzerinde, yangın algılama algoritması çalışıyor. Bu durum, ormanların 7-24 365 gün otomatik olarak, başında insan gücüne ihtiyaç duyulmadan sürekli taranıp, algılanması anlamına geliyor. Geliştirilen görüntü işleme algoritması ile GPS ve Lazer mesafe ölçer olmaksızın, yaklaşık hedef konumu veriyor.

Sabit kamera yada PTZ aksine, radar şeklinde sürekli dönüyor ve birden çok alarm noktasını buluyor. TCP/IP Ethernet, GPRS, LT, PP-RF ve Uydu Modem ile merkeze bağlanma, yerel izleme ve kayıt mümkündür. POE desteği var. 1000 metre insan, 3000 metre araç, 5000 metre yarıçapa kadar yangın algılayabiliyor. Düşük enerji tüketimi, güneş paneli ve rüzgar gülü ile şebekeden bağımsız çalışma yapıyor. -40 °C ile +55 °C arası çalışma sıcaklığı mevcuttur. IP 66 koruma standardı bulunuyor.

*Yangın İzleme ve Erken Uyarı Sistemi:

1-Ülkemizde, 776 kuleden 24 saat insan gözetimi ve 117 kuleden 254 kamera ile yangın gözetlemesi yapılıyor. Buna rağmen, son yıllarda ve son 1 haftadır ciddi kayıplarımız oluyor. Sınırlı dikkat süresi, dinlenme ihtiyacı, sürekli aynı alana bakmaktan dikkatin dağılması gözlem yapan personel açısından önemli bir sorun olabilir. Yedekli nöbetçi ve lojistik ihtiyacı da maliyetleri artırıyor. Sabit kamera ve PTZ kameralar, insan kullanımı gerektiriyor ve mevcut çözümler bu gibi nedenlerle yeterince etkili olmayabiliyor.

2-Elektro- Optik Termal Radarları (PanTher Radar), insandan bağımsız olarak, 10-15 Km yarıçapa kadar Dual Spektrum Zoomlu kamera sistemi ile Termal Radar Algoritması kullanılarak, 7-24, 365 gün sürekli gözlem yapıyor ve alarm üretiyor. Bu sistem, orman yangınlarını önleme için özel olarak geliştirilmiş ve patente edilmiştir.

Bu sistem sayesinde;

*Araziye ve kullanılacak Lens-Sensör’e bağlı olarak 10-15 km yarıçapa kadar (300-700 Km2) alanı tek bir sistem ile tarayabiliyor.

*İstendiğinde belirli yollar vb gibi insan hareketine müsait alanlarda oluşacak hareketliliği rapor edebiliyor ve alarm üretip uzak izleme noktasına iletebiliyor.

*Sisteme eklenen mini meteoroloji sistemi ile Orman yangını için önemli olan Sıcaklık, Basınç, Bağıl Nem, Rüzgar gibi atmosferik bilgiler yerinden istenilen periyotlarla merkeze gönderilebiliyor. Bu durum, hem yangına duyarlı bölgelerin yerinden öncelikle haberdar olmayı ve hem de yangın esnasında gerçek meteorolojik değerleri yetkililere sağlıyor.

*Sağlanan bu meteorolojik değerler yanında, istenildiğinde toprak sensörleri de dahil edilerek, nem, ph vb gibi değerler toplanabiliyor. Bu bilgiler bölgedeki ağaçlandırma ve orman emvalinin geliştirilmesi açısından önemli veriler sağlıyor. Bu sayede, gerçek orman konumundan anlık veriler toplanıyor ve sunucu üzerinde yıllarca analiz yapılmasına olanak sağlanıyor.