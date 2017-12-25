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Elektronik sigara “bomba gibi“ patladı

- Denizli'de apartmanın 3'üncü katındaki evde gece şarj olması için prize takılı bırakılan elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktı - Evdeki 3 kişi itfaiye ekiplerince balkondan tahliye edildi

Elektronik sigara “bomba gibi“ patladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elektronik sigaranın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı, evdeki 3 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 10004 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan S.S'ye ait evde gece şarj olması için prize takılı bırakılan elektronik sigara patladı.

Patlama nedeniyle oturma odasındaki camlar kırıldı, evde yangın çıktı. Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle S.S, eşi M.S. ve 2 yaşındaki oğulları H.S'yi balkondan tahliye etti. Ev sakinleri, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ailenin yakını Devran Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktığını söyledi.
Toprak, "Aile, o sırada içeride uyuyormuş. O anda patlama olmuş ve her yer sarsılmış. Yangın çıkınca da balkona sığınmışlar. Sağ olsun itfaiye ekipleri, oradan tahliye ettiler. Tavsiyem elektronik sigarayı uzun süre şarjda bırakmasın kimse." diye konuştu.

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YangınPatlamaİtfaiyeElektronik Sigara
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