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Elinde kurbanlık kalan besiciyi telaş sardı

- Edirne'de, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olmasına rağmen istedikleri satışı yapamayan bazı besiciler, kurbanlıkların elinde kalacağından endişeleniyor - Besici Topallar: "İki günden beri buradayım daha hiç kurbanlık satamadım. 15 kurban getirdim hepsi elimde duruyor"

Elinde kurbanlık kalan besiciyi telaş sardı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bayramın ikinci günü olmasına rağmen istedikleri satışı yapamayan bazı besicileri, kurbanlıkların elinde kalacağı endişesi sardı.
Edirne Ticaret Borsası yanında kurulan pazara günler öncesinden, bir yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları getiren besiciler satışlardan umduğunu bulamadı.
Merkeze bağlı köyler ile çevre ilçelerden getirilen küçükbaş hayvanların 600 ila bin 500 lira, büyükbaş hayvanların ise 2 bin 500 ila 17 bin lira arasında satıldığı pazarda, besiciler, pazarlardaki hayvan sayısının fazla olması ve alıcıların fiyatları yüksek bulması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

- "Kurbanlıklar elde kaldı"
Büyükgerdelli köyünden gelen Necdet Topallar bu sene pazara getirdikleri kurbanlıkların elinde kaldığını belirtti.
Arife günü pazara geldiğini ve daha hiç kurbanlık satamadığı anlatan Topallar, "Bu sene anlayamadım, piyasa çok bozuk gerçekten. İki günden beri buradayım daha hiç kurbanlık satamadım. 15 kurban getirdim hepsi elimde duruyor. Kilo fiyatını düşürmemize rağmen yine de satamadım." dedi.
Besici İrfan Özdemir ise geçen seneye nazaran bu sene satışların çok zayıf olduğunu belirtti.
Kurbanlık baskül fiyatını 22 liradan 20 liraya düşürmelerine rağmen bunun satışları olumlu etkilemediğini vurgulayan Özdemir, "Ne yaparsak olmadı, yem borçlarını bile ödeyemeyeceğiz. İşler zayıf, her geçen sene de daha zayıf düşüyor. "şeklinde konuştu.

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KurbanlıkBesiciBaskül Fiyatı
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