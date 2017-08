“Elinin hamuru“yla patron oldu

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - Çocuklarına daha iyi pasta yapmak için gittiği kursu bitirdikten sonra iş yeri açan Aysun Gençer, tüm ürünlerini kendisinin yaptığı pastanede, İstanbul'un her köşesinden gelen müşterilerini ağırlıyor.

Evli ve 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Gençer, boş zamanlarını değerlendirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na (İSMEK) yazıldı. İlk olarak resim kursuna giden Gençer'in hayatı, çocuklarına daha iyi doğum günü pastası yapmak için aldığı pastacılık eğitiminden sonra ummadığı şekilde değişti.

Eşinin de desteğiyle geçen yıl Kadıköy Acıbadem'de "Pasta Dükkanı"nı açan Gençer, hobi olarak başladığı işte, önce profesyonel pastacı, ardından da "elinin hamuruyla" yoğurduğu pastaları, İstanbul'un her köşesine ulaşan bir patron oldu.

- "Hobi olarak başladım, hayatım değişti"

Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa başlarken böyle bir iş yeri sahibi olacağının aklının ucundan bile geçmediğini söyledi.

Kursları bitirdikten sonra KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi de aldığını aktaran Gençer, "Aslında her zaman çalışmak istiyorum ancak şartlar buna müsaade etmedi. Sonra İSMEK'le tanıştım ve hayatım değişti. Aslında ilk başta sadece resim kursuna gittim. Kursa da hobi olarak başladım. Sonra çocuklarıma da daha iyi doğum günü pastaları yaparım diye pastacılık kurslarına gittim. Baktım iyi gidiyor. Sonra eşimle oturup konuştuk. Zaten o, beni bu konuda teşvik ediyordu. Bana çok destek verdi. Sonra burayı açtık. Bir senedir de başarıyla bu işi yürütüyorum." diye konuştu.

Gençer, pastanesini açmadan önce bir süre benzeri yerlerini gezdiğini belirterek, "Nasıl bir yer açacağıma karar veremedim. Fikir olsun diye böyle yaptım. Konsept oluşturmaya çalıştım. 'Hangi ortamda huzurlu olunur?' diye düşündüm. Sonra da böyle olmasına karar verdik. İnsanlar kendisini burada çok rahat hissediyor. Müşteri olarak değil de sanki arkadaş, dost gibi rahatlar. Bazı müşteriler o kadar rahat oluyor ki kendi çaylarını kendileri dolduruyor." şeklinde konuştu.

- "Müşterilerle dost oluyoruz"

Gün geçtikçe müşterilerinin de arttığını dile getiren Gençer, "Vatandaşlar çok yoğun ilgi gösteriyor. Umduğumdan daha çok olumlu tepki ve talep var." dedi.

Aysun Gençer, tüm pastaları kendisinin yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tamamen doğal ve zararsız ürünler kullanıyorum. Evde yaptığımın aynısını yapıyorum. Aynı malzemeleri kullanıyorum. Kendim yemeyeceğim ya da çocuklarıma yedirmeyeceğim bir malzeme asla kullanmak istemiyorum. İnsanların buradan mutlu ayrılması çok hoşuma gidiyor. Tipik bir iş yeri değil burası. İstiyorum insanlar gelsin, otursun, dost olalım. Öyle de oluyor. Kimiyle arkadaş oldum. Güzel dostluklar kurduk. Avrupa yakası da dahil İstanbul'un her yerinden müşterilerim geliyor. Benzer iş yeri açmak isteyen bazı kişiler de fikir almak için geliyor."