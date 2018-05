“Emekliler için sağlıklı yaşam köyleri konseptine yoğun ilgi var“

İSTANBUL (AA) - HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri İcra Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun, Türkiye'de 55 yaş üstü 14 milyon kişinin bulunduğunu ancak sağlıklı yaşam köylerinin henüz çok az olduğunu belirterek, "Henüz emeklilerimizin yüzde 1'ine bile hitap edecek sayıda sağlıklı yaşam köyleri yok. Şu anda 2 milyon emeklinin sağlıklı yaşam köyü için ciddi istekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sağlıklık yaşam köyleri ve bu alanda hayata geçirdikleri proje hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tayfun, insanların emeklilik döneminde huzurlu ve doğal bir yaşam hayal ettiğini kaydederek, emeklilerin ikamet edebileceği, şehir karmaşasından uzak, sağlık hizmeti alabildiği doğal ortam sunan projelere sağlıklı yaşam köyleri denildiğini söyledi.

Türkiye'de yaşayan her çalışanın farklı farklı hedefi olabildiğini dile getiren Tayfun, ancak yapılan araştırmalara göre emeklilerin en çok istediği 3 şeyin aktif, sosyal ve doğal bir yaşam olduğunu anlattı.

Tayfun, Türkiye'de emeklilerin bu hayali gerçekleştirmek için ya bir tatil beldesine veya memleketine yerleştiğini ya da huzurevini tercih ettiğini kaydederek, ancak bu tercihlerin hiçbirisinin hayalleri, sosyal ve doğal yaşamı karşılamadığını bildirdi.

Türkiye'de bu taleplerin bir arada karşılandığı proje olmadığı için Batı'ya, Avrupa ve ABD'ye giderek örnekleri incelediklerini aktaran Tayfun, "Oradaki çözümler huzur evleri gibi değil. İnsanların sağlıklıyken gittiği, sosyalleştiği yerler. İnsanlar orada mutlu. Türkiye'de ise özellikle huzur evleri ile ilgili algı negatif." diye konuştu.

Tayfun, Avrupa ve ABD'deki örnekleri iyice inceleyip Anadolu'ya özgü "HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri" konseptini Silivri'de oluşturduklarını belirterek, bu konsepti oluştururken yaşlılar ve emeklilerle çok konuşarak onların isteklerini projede birebir uyguladıklarını aktardı.

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri'nde sosyal ve doğal yaşantının bir araya geldiği, mimari özelliğin öne çıktığı ve Türk kültüründen esintilerin bulunduğunu anlatan Tayfun, bu projede insanların toprakla temas ettiğini, kursların ve hobi etkinliklerinin olduğunu, benzer yaş grubundan insanların bir araya gelip sosyalleşebildiğini söyledi.



- "İki kattan yüksek olmayacak, Anadolu mimarisi taşıyacak"



Tayfun, HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri'nin ilki olarak Silivri Selimpaşa'da 100 dönümlük bir arazi üzerinde modern bir köy kurduklarını, geleneksel ve yatay mimarinin hakim olduğu bu köyde 60 metrekareden başlayan köy evlerinin bulunduğunu aktardı.

Her dairenin balkonunun, hobi bahçesinin bulunduğunu dile getiren Tayfun, köyde 45 konak olacağını, her konakta 14 ev bulunacağını ve konakların 2 katlı olacağını bildirdi.

Tayfun, projede yer alan 614 dairenin 60 metrekare ile 86 metrekare arasında değişeceğini, hiçbir binanın 2 kattan yüksek olmayacağını kaydederek, konaklarda komşuların bir araya gelip oturabileceği dayalı döşeli iç avluların bulunacağını, evlerin kapılarının bu avlulara açılacağını aktardı.

Kendisine 20 metrekarelik hobi bahçesi yetmeyecekler için 4 dönümlük ayrı bir tarla olduğunu dile getiren Tayfun, buradan proje sakinlerinin ekip-biçme işlemi yapabileceğini bildirdi.

Tayfun, projede 7 bölgeye özgü konakların da bulunacağını, geleneksel mimarinin yer alacağını ve tamamen engelli dostu olacağını bildirdi.



- "Çocuklarını ve torunlarını misafir edebilecek"



Tayfun, bu projeden mülk edinenlerin eşi dostu, çocukları, akrabaları veya torunlarının misafir olarak buraya gelebileceğini belirterek, onların da etkinliklere katılabileceğini, ev sahibinin haftasonunda kendi konutunda çoluğunu çocuğunu ağırlayıp onlarla piknik yapabileceğini söyledi.

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri'nde her gün 3-4 farklı aktivite bulunacağını dile getiren Tayfun, günün fitness eğitmeninin eşliğinde tempolu yürüyüşle başlayacağını aktardı.

Her gün farklı hobi etkinliklerinin bulunacağını yineleyen Tayfun, bunlardan bazılarının ahşap boyama, şapka dikim, Türk sanat müziği kursu gibi aktivitelerin olacağını bildirdi.

Tayfun, öte yandan tiyatro, yazlık sinema, havuz, sauna, fitness, restoran, ATM, kafeterya, kuaför, çamaşırhane, market, spor salonu, çocuk oyun parkurları, piknik alanları gibi imkanların da projede yer alacağını aktardı.



- "Her türlü ihtiyaç ve rahat düşünülerek tasarlandı"



Tayfun, 55 yaş ve üzeri büyüklerin her türlü ihtiyacı ve rahatı düşünülerek tasarlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri'nin Türkiye'de ilk kez sunulan konsepti ile sakinlerine dinginlik ve huzur vaat ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"HerDem'de günlük ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak yaşamınızı kolaylaştıran birçok servis bulunuyor. İsterseniz köyün restoranından evinize yemek söyleyebilir isterseniz eczaneden ilaçlarınızı almada destek isteyebilir ya da size özel servisle haftalık pazar alışverişinizi yapabilirsiniz. Ev temizliği, kuru temizleme, eczane destek hizmeti, ev bakım onarım hizmeti, eve yemek servisi gibi imkanlarımız var."

Tayfun, Acıbadem Sağlık grubu ile sağlık yönetiminde çözüm ortaklığı yaptıklarına dikkati çekerek, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti vereceklerini, proje sakinlerinin ani bir durumda eve ambulans, doktor çağırabileceğini aktardı.

Projenin İstanbul'da havası en temiz yerlerden birinde konumlandığını aktaran Tayfun, bu evde sakinlerin bakıcısıyla veya yakınıyla kalabileceğini bildirdi.



- Mobilya ve beyaz eşya dahil 286 bin liradan başlayan fiyatlar



Tayfun, projedeki konutların mobilyasından beyaz eşyasına kadar her şey dahil satıldığını ve alıcının konut teslim edildiğinde kapıyı açıp direkt oturmaya başlayabileceğini belirterek, konut fiyatlarının 286 bin lira ile 400 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Bu evlerin normal tapulu olacağını ve kişinin tüm hizmetleri aylık 550 liraya alabileceğini dile getiren Tayfun, buna evin haftalık temizlenmesinin de dahil olacağını bildirdi.

Tayfun, satın almadan konaklamak isteyen köy sakinlerinin yemek hariç, sağlık ve temizlik paketi dahil aylık 4 bin 500 liraya burayı kiralayabileceğini bildirdi.



- "Proje yoğun ilgi görüyor"



Tayfun, 6 Mart'ta projenin lansmanını yaptıklarını anımsatarak, şu ana kadar 100'den fazla konutun satıldığını, konutların yarısını satmayacaklarını bildirdi.

İki ay gibi kısa bir sürede satışa çıkardıkları konutların üçte birinin satıldığını dile getiren Tayfun, projenin yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Tayfun, HerDem'de işletme çözüm ortağı olarak, yaşlı bakım destek hizmetlerinde uzman olan ABD'li kuruluş Avendelle'nin görev üstleneceğini kaydederek, köyün tüm çalışanlarının görevlerine Avendelle'nin uzman kadrosuyla birlikte yurt içi ve yurt dışında özel bir eğitim aldıktan sonra başlayacağını anlattı.

Bu projenin benzerini Asya yakasına da yapacaklarını dile getiren Tayfun, ayrıca Anadolu'ya da açılacakları bilgisini verdi.



- "Türkiye'de sağlıklı yaşam köylerine ciddi ihtiyaç var"



Tayfun, Türkiye'de 55 yaş üstü nüfusun 14 milyon olduğunu belirterek, bu nüfusun yüzde 85'inin ilçe veya illerde yaşadığını ifade etti.

Bu nüfusun hastaneye yakın, konforlu evlerde yaşamak istediğini dile getiren Tayfun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de sağlıklı yaşam köylerine çok ciddi ihtiyaç var. HerDem gibi tüm ihtiyaçlara cevap veren bir proje de yok Türkiye'de. Sağlıklı yaşam köyleri Türkiye için çok yeni. Henüz emeklilerimizin yüzde 1'ine bile hitap edecek sayıda sağlıklı yaşam köyleri yok. HerDem, Türkiye'nin ilk özel köyü olacak. Şu anda 2 milyon emeklinin sağlıklı yaşam köyü için ciddi istekli olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir konsept için 2 milyonluk bir pazar var."