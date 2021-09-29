Emisyonu azaltma sözü verdi

Cargill Türkiye, bitkisel trafo yağıyla 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi’nde ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülüne layık görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen E-Zirve, ‘İklim Dirençli Türkiye için Yeşil Toparlanma: Atık ve Enerji Yönetiminin Rolü’ temasıyla gerçekleşti.

Üst düzey devlet görevlileri, akademisyenler ve özel sektörden katılımcıları buluşturan E-Zirve kapsamında, karbon ayak izine duyarlı ekonomiyi destekleyen ürün ve programlara Düşük Karbon Kahramanı Ödülleri verildi.

Cargill Türkiye’nin ürettiği, ilk ve tek yerli bitkisel trafo yağı FR3® Sürdürülebilir Ürün Kategorisi’nde büyük ödülün sahibi oldu. Yüzde 98 yenilenebilir bitkisel yağlardan üretilen FR3® trafo üretiminde yaygın olarak kullanılan petrol bazlı mineral yağlara kıyasla çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Ödülü değerlendiren Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “Global ölçekteki mutlak operasyonel emisyonlarımızı 2025 yılına kadar yüzde 10 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Aldığımız bu ödül bizim için iklim taahhüdümüzü gerçekleştirmek üzere attığımız adımların takdir edilmesi anlamını taşıyor. Türkiye’deki yatırımlarımıza devam ederek poliüretan köpük, boya, inşaat ve asfalt gibi pek çok alanda kullanılan petrol türevi ara ürünlere, bitkisel bazlı alternatifler geliştirip portföyümüzü genişleteceğiz” diye konuştu.

Cargill’in enerji sektöründe kullanılan eski teknolojiye karşılık bitkisel bazlı çözümler geliştirme stratejisinin bir ürünü olan FR3® trafo yağı, trafolarda izolasyon ve soğutma amacıyla kullanılıyor. Uzun yıllardır trafolarda yaygın olarak kullanılan yenilenemeyen petrol bazlı yağ ise kolayca yanabilir ve çevreye zarar verebilir olarak biliniyor.

Petrol bazlı yağlara kıyasla %98 daha az karbon ayak izine sahip olan FR3® trafo yağı, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda 360ºC‘lik tutuşma sıcaklığı, mineral yağların iki katından daha fazla olduğu için yangın riskini ortadan kaldırıyor.

FR3® trafo yağının performansı ve güvenilirliği, 30 yılı aşkın bir süredir dünya çapında 2,5 milyondan fazla trafoda kullanılarak test edildi ve onaylandı. Ayrıca yenilenebilir bitkilerden elde edildiği için doğada kolayca çözünebiliyor. Mineral yağa kıyasla daha yüksek performans sunarak, trafoların kullanım ömrünü ve kapasitesini artırıyor. Kalabalık şehirlerde kullanılan trafoların yağı bitkisel yağ ile değiştirildiğinde, trafo daha yüksek elektrik tüketimini karşılayabiliyor.

Tarakçıoğlu, “Türkiye, dünyanın en büyük trafo üreticilerinden biri konumunda. Bu nedenle trafolar için kritik bir bileşenin burada yerli kaynaklarla üretilmesi, trafo üreticilerinin yurt dışında daha güçlü rekabet edebilmesine destek oluyor. Öte yandan, iklim krizi yeşil çözümlere olan ilgiyi artırıyor. Bitkisel bazlı trafo yağımız, yenilenebilir kaynaklarla elde edilen, sürdürülebilir ve düşük karbonlu ürünlerin kullanıldığı yeni bir döneme öncülük edebileceğimizi kanıtlıyor” dedi.

Türkiye’de Cargill

Türkiye’de faaliyetlerine 1960’lı yıllarda başlayan Cargill’in gıda, biyoendüstriyel ve hayvan besleme sektörlerine çeşitli girdi ve ara mamul üreten toplam dört fabrikası bulunuyor. Şirket, 1992 yılında İstanbul’da açılan Türkiye merkez ofisinin yanı sıra Adana ve Ankara’daki ofisler ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya’da yer alan üretim tesislerinde toplam 650’den fazla çalışanıyla hizmet veriyor. 2014’te Orta Doğu ve Kuzey Afrika, 2018 ise Sahra Altı Afrika’nın eklenmesiyle Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’yı (META) içine alan bölgenin yönetim merkezi Türkiye oldu. 2021 yılı itibariyle Cargill Hindistan’ın gıda bileşenleri iş kolunun META bölgesine bağlanmasıyla birlikte Türkiye 3 milyara yakın nüfusu olan bir bölgenin yönetimini üstlenmiş oldu. Daha fazla bilgi için www.cargill.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Cargill Hakkında

Cargill, 70 ülkedeki 155 bin çalışanı ile dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesini sağlamak hedefiyle durmak bilmeden çalışıyor. Her gün insanları ve hayvanları ihtiyaç duydukları gıdalarla, gıda üreticilerini bileşenlerle ve çiftçileri pazarla buluşturuyor.

Cargill; 125’i aşkın ülkede, güvenilir iş ortağı kimliğiyle gıda, tarım, finans ve endüstriyel alandaki müşterilerine hizmet sunmak için 155 yıllık deneyimini yeni teknolojiler ve bilgilerle birleştiriyor, tarım için daha güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor. Ayrıntılı bilgi için www.cargill.com’u ziyaret edebilirsiniz.