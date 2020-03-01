Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bilim malatya türkiye TSK seçim
17 milyar euro kar etti
17 milyar euro karda
Büyümeyi sürdürdü
Büyümeyi sürdürdü
Ünlüler bu işi sevdi
Ünlüler bu işi sevdi
Hedef en iyi baskı
Hedef en iyi baskı
Çevresel bir lider
Çevresel bir lider

Emre Ekmekçi'den maske açıklaması

Emre Ekmekçi, "Ancak son dönemde gündeme gelen maske, dezenfektan gibi bir takım ürün fiyatlarının, satıcılar tarafından, piyasa şartlarında normal kabul edilebilecek düzeylerde belirlenmesi gerektiği yönündeki çağrılar ve uyarılar, e-ticaret platformları tarafından pazaryerlerine üye satıcı işletmelere yapılmaktadır" dedi.

Emre Ekmekçi'den maske açıklaması
banner17

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi e-ticaret platformlarının maske fiyatlarını artırdığı yönünde iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ederken, “e-ticaret platformlarının maske fiyatlarını artırdığı” yönünde iddialar çeşitli medya kanallarında yer almıştır. Konuyla ilgili olarak kamuoyunda akla gelen bazı konulara Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’ne üye olan kuruluşlar adına açıklık getirmek isteriz. E-ticaret platformlarının pazaryerlerinde satış yapan işletmelerin açmış oldukları sanal mağazalar üzerinden belirledikleri fiyatlara, satışa aracılık eden e-ticaret şirketlerinin doğrudan müdahale etmesi yasal olarak mümkün değildir. Ürünlerin fiyatlarını pazaryerinde satış yapan işletmeler kendileri belirlemektedir.

Ancak son dönemde gündeme gelen maske, dezenfektan gibi bir takım ürün fiyatlarının, satıcılar tarafından, piyasa şartlarında normal kabul edilebilecek düzeylerde belirlenmesi gerektiği yönündeki çağrılar ve uyarılar, e-ticaret platformları tarafından pazaryerlerine üye satıcı işletmelere yapılmaktadır.

Gerek müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekse Ticaret Bakanlığı ilgili mevzuatlarının yerine getirilmesi ve yaygınlaştırılması için, ETİD olarak gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Emre EkmekçiETİD Yönetim Kurulu BaşkanıEticaretMaske FiyatlarıKoronavirüsElektronik Ticaret İşletmecileri Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5