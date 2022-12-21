En bilinen un markası seçildi

Bağımsız tüketici araştırma sonuçlarına (Eylül 2022) göre “Türkiye’nin en bilinen un markası” Söke, zengin ürün gamıyla mutfaktaki farklı ihtiyaçlara cevap vermeye devam ediyor. 60 yıllık tecrübesiyle Söke, ekmekten pizzaya farklı lezzetleri kolayca hazırlayabilecek un çeşitleri sunuyor.

1963’den beri üretim yapan ve her 10 kişiden 9’unun memnuniyetle kullandığı Söke*, klasikleşen geleneksel unu dışında sunduğu un çeşitleri, ekmek unu karışımları ve glutensiz un karışımlarıyla mutfaklarda birbirinden leziz yiyeceklerin hazırlanmasını sağlıyor. 60 yıldır mutfaklara konuk olan Söke, özenle seçilen buğdayları, el değmeden son teknoloji ile işleyip unun en doğal halini, her pakette en iyi kalitede sunuyor. Söke, kolay yoğurulan, yırtılmadan açılan ve topaklanma yapmayan un çeşitleriyle herkesin damak zevkine ve diyetine hitap etmeye devam ediyor. Söke’nin ürün ailesinde, birçok evin vazgeçilmezi geleneksel un, leziz böreklerin ve baklavaların sırrı baklavalık ve böreklik unun yanında, esmer kepekli, tam buğday, tam çavdar gibi vitamince zengin, doğal lif kaynağı unları, kolayca açılan pizza unu, yüksek protein kaynağı siyez unu, sarı un, yüksek antioksidan içerikli mor un ve yüzde 100 doğallığıyla organik un bulunuyor. Söke’nin, ayrıca çölyak hastalarının özel beslenme şekline uygun olarak üretilmiş glutensiz unları da mevcut. Evde ekmek yapmayı tercih edenler için de Söke, ekmek unu karışımlarıyla bu ihtiyaca cevap veriyor. Çok tahıllı, çavdarlı, tam buğday, yulaflı, ruşeymli, köy ekmeği ve sarı sert buğday un karışımlarıyla leziz ekmekler yapmak için alternatifler sunuyor.

Söke Un hakkında bilgi

1963 yılında dünyada en saygın değirmen teknolojisini geliştiren İsviçreli Bühler makinelerini ve teknolojisini kullanarak kurduğu ilk değirmeniyle ismini aldığı Söke’de, önemli bir buğday üretim havzası olan Söke ovasının içinde üretime başladı. Değirmencilikteki 60 yıla yakın uzmanlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tutan Söke Un, çevreye ve insana karşı saygı ve güven anlayışıyla gerçekleştirdiği dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin lider ve yenilikçi un markası konumunda. Bugün Söke’de ve Ankara’da yer alan 2 fabrikası ile profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ürettiği farklı un çeşitleriyle Söke, Türkiye’nin her noktasında maharetli ve usta eller tarafından tercih edilmenin gururu ve heyecanıyla sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Çünkü 60 yıldır lezzetin hamurunda Söke var. Söke, 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin ve sektörün global markalarından Ulusoy Un bünyesinde yer almaktadır.