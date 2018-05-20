En büyük külahı denedi

Algida’dan Dünyanın En Büyük Dondurma Külahı Figürü ile Rekor Denemesi gerçekleşti. Algida, dünyanın en büyük dondurma külahı figürünü oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi denedi. 15 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen rekor denemesinde dünyanın en büyük dondurması külahı figürü için Algida çalışanları ve tüketicilerden oluşan 506 kişi bir araya geldi.

Algida, 15 Mayıs Salı günü İstanbul’da bir rekor denemesine imza attı. Guinnes Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmak isteyen Algida’nın rekor denemesi için Algida çalışanları ve tüketicilerinden oluşan 506 kişi bir araya gelerek dünyanın en büyük dondurma külahı figürünü oluşturarak bir önceki rekoru egale etmeyi denedi. Rekor denemesi, Guinness Türkiye danışmanları Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü danışmanlığında gerçekleşti.

