En çalışkan başkan aday adayı oldu

Milletvekili seçimlerinde ilginin yoğun olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde başvuru süreci devam ediyor. Aday Adaylık için geçen isimler arasında en çalışkan başkan Engin Akman’da yer alıyor.

Engin Akman İstanbul 3. Seçim Bölgesi Aday Adaylığı ile ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama:

Öncelikle saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

Hemen ifade etmeliyim ki, ülkemiz 20 yılı aşkın bir süredir tarihimizin en sıkıntılı sürecini yaşamaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluş ilke ve devrimleri büyük ölçüde askıya alınmış, tümden kaldırılması için de Cumhuriyetçi, laik, ilerici vatansever halkın direnişinin tamamen kırılacağı gün beklenmektedir.

Sözle ifade etmek mümkün olmayan endişelerimizden kurtulmak için, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve eşzamanlı milletvekili seçimlerinin olağanüstü yaşamsal bir önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz.

Özellikle bu dönem, partimizi temsilen seçilecek milletvekillerimizi zorlu ve şimdiden öngöremeyeceğimiz birleşimler beklemektedir. İşte bu zorlu süreçte, hem gerekli olan düşünsel ve fiziksel aktiviteyi sağlamak, hem de Cumhuriyetimizin yeniden demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletine dönüştürme mücadelesine katkı vermek ve yakından tanıklık etmek istiyorum.

Bu görevi hak edebilmek için, gerek gençlik kollarından başlayan parti çalışmalarım, gerek belediye başkanlığımda verdiğim hizmet, gerekse önemli görevler üstlenmiş toplum kuruluşlarındaki öncü çabalarım, sadece bölgemde değil, daha geniş bir siyasi alanda gereken karşılığı bulmuştur.

Böylesine önem arz eden bu dönemde, Gazi Meclisin çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olabilmek umuduyla, partimin gerekli organlarına bu onurlu talebimi ilettim.

Ve elbette sizlerin bilgilerine arz ediyorum.

Saygılarımla,



Engin AKMAN

Cumhuriyet Halk Partisi

İstanbul 3. Seçim Bölgesi Aday Adayı

