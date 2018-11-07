En çok çevreci ürünleri ilgi çekti

Cam ambalaj sektörüne öncülük eden şirketlerden biri haline gelen Gürallar Cam Ambalaj (GCA), 31 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrasya Ambalaj fuarını başarıyla tamamladı. GCA ekibini dört gün boyunca başta Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Sayın Mustafa Zeki Sarıbekir ve diğer ASD yönetici ve üyeleri olmak üzere değerli misafirler ziyaret etti. Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Esin Güral Argat’ın da ziyaret ettiği standda çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçiler ağırlandı.



ÇEVRE KONUSUNDAKİ HASSASİYETİNİ FUARDA DA GÖSTERDİ



Doğa dostu, çevreye saygılı üretimi önemseyen ve doğayı korumak adına tüketicilerin farkındalığını artıracak projelere destek veren GCA, çevre konusundaki hassasiyetini fuarda da gösterdi. Ürettiği çevre dostu ürünlerini fuarda sergileyen ve bu sene Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu (FEVE) ve sosyal medya ve bilgilendirme platformu Cam Dostları (Friends of Glass) önderliğinde yürütülen Sonsuz Okyanus (Endless Ocean) kampanyasına destek veren şirket, sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde hazırlanan görüntüleri paylaşarak ziyaretçilerine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



ABDULLAH GAYRET: “ÜLKEMİZ ADINA GURURLUYUZ”





Fuarı değerlendiren GCA Genel Müdürü Sayın Abdullah Gayret, fuardan memnun kaldıklarını belirterek söyle devam etti: “Bu yıl 43 ülkeden bin 200 firma ve firma temsilciliği fuara katıldı. Avrasya Ambalaj Fuarı 8 bini yabancı olmak üzere 60 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Geçen seneye göre bu sene yabancı katılımcı sayısı daha fazlaydı. Bu demek oluyor ki yabancı şirketlerin Türk üreticilerine ilgisi büyük. Bir cam ambalaj üreticisi olarak ülkemiz adına bu durum bizi gururlandırıyor. Bu muhteşem organizasyonun bir parçası olmak bizi mutlu etti. Dört gün boyunca bizi yalnız bırakmayan iş ortaklarımıza ve GCA’ya yoğun ilgi gösteren ziyaretçilerimize bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.”



