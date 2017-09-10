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“En çok çocukla turşu kurma“ rekor denemesi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinin turşusuyla ünlü Gedelek Mahallesi'nde gerçekleştirilen rekor denemesinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 100 çocuk turşu kurdu

“En çok çocukla turşu kurma“ rekor denemesi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "Dünya Çocuk Rekorları" kapsamında, "En çok çocukla turşu kurma" rekoru denemesi yapıldı.
Ülke genelindeki 12 il ve 60 ilçeden alınan ürünlerden birçok çeşitle yılda 20 bin ton turşu üretilen Gedelek Mahallesi'nde düzenlenen "4. Gedelek Turşu Festivali" kapsamında "En çok çocukla turşu kurma" rekor denemesi Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural nezaretinde gerçekleştirildi.
Rekor denemesine katılan yaşları 3 ile 13 arasında değişen 100 çocuk, hazırlanan sebzeleri bir saatte kavanozlara yerleştirip, Gedelek suyuyla yapılan turşu suyunu da ekledikten sonra işlemi tamamladı. Çocuklar turşuları kurduktan sonra Orhan Kural, rekoru onayladı. Kural ve protokol üyeleri hazırlanan belgeyi imzalayıp rekoru belgelendirdi.
- Turşular dünya liderlerinin çocuklarına gönderilecek
Kural, yaptığı konuşmada, "Gedelek'te çocukların hazırladığı turşular dünya liderlerinin çocuklarına gönderilecek. Bu sayede dünya barışına ve çocukların kardeşliğine katkı sunmuş olacağız." dedi.
Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da Gedelek'te yarım asırdan fazla süredir turşuculuk yapıldığını vurgulayarak, "Gedelekli ailelerimizin çocuklarının da turşu konusundaki marifetlerini gördük. Festivalimizin en renkli görüntülerine neden olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.
Rekor denemesine, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ergün Efendioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 

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