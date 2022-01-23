En doğru gelinlik nasıl seçilir

Beyaz bir sayfanın simgesi olan gelinlik, şüphesiz her gelin adayı için büyük bir önem taşıyor. En doğru gelinlik seçimi için araştırmalara düğünden 6 ay öncesinde başlanması gerektiğinin altını çizen Ns Sposa Kurucusu Derya Demir, “Gelinlik modeline en az 4 ay öncesinde mutlaka karar verilmeli. Gelin adayları öncesinde modellere göz atmalı. Hayalindeki gelinliği yansıtacak ve vücut tipine uygun gelinlik modeli seçmelidir. Gelinlik seçiminde yapılan en büyük hata, zayıflarım düşüncesiyle vücut tipine uygun olmayan modellerin seçilmesi. Düğün stresi ile son günler bazı kişiler zayıflarken bu durum bazı kişiler aynı olmayabiliyor. Bu yüzden rahat hareket edilen modeller tercih edilmelidir. Aynı zamanda gelinlik gezmesinde hafif makyaj yaparak gitmek gelin adaylarını daha motive edecektir” dedi.

Her genç kızın hayali, kuşkusuz ki evleneceği gün tüm detayların kusursuz olması. Düğünün en önemli konularından biri de şüphesiz gelinlik seçimi.

Sıfır Makyaj ve Özensiz Saç, Gelinlik Seçimini Olumsuz Etkileyebilir

Düğünden 6 ay önce gelinlik araştırmalara başlanması gerektiğinin altını çizen Ns Sposa Kurucusu Derya Demir, “ Düğüne 1-2 ay kala iş kolları artacağı için gelinlik seçimine özel bir zaman kalmayabilir. Bu yüzden en az 4 ay öncesinde mutlaka dikilecek veya satın alınacak gelinliğin belirlenmiş olması gerekir. Ayrıca genellikle 6 ay öncesinde seçilen gelinlikler, düğün zamanına 2 ay kala seçilen gelinliklere göre bütçe olarak daha uygun olabiliyor. Çünkü gelinlik firmasına sunulan zaman dilimi fazla olduğu için iş yoğunluğu oluşturmuyor. Hem düğün sezona geniş bir zaman olduğu için gelinlik firması gelin adaylarıyla daha rahat ilgileniyor” dedi.

Gelinlik araştırmalarına zevkine güvendiği 1-2 kişi ile gidilmesi gerektiğini belirten Demir, “ Herkes farklı tarz ve zevke sahip olduğu için kalabalık gezmelerde kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Açık fikirli olmak gerekir ancak gelin adayının hayali ve istekleri doğrultusunda fikirler verilmelidir. Aynı zamanda gelinlik araştırmalarında hafif makyaj yapmak kişiyi daha iyi motive eder, sıfır makyaj veya özensiz saç ile gelinlik deneyimi hüsranla sonuçlanabilir” dedi.