En gönüllü kuruluşa yeni genel müdür

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru, TOG’un 20’inci yılı olan 2022’de genel müdürlük bayrağını Ayşe Kırımlı’nın devraldığını açıkladı. Duru; “TOG, tam 20 yıldır gençlerin öncülüğünde toplumsal sorunlara çözüm olacak projeler geliştiriyor. Bu projelerin hayata geçmesiyle hem Türkiye’de sivil toplumun güçlenmesine, hem de gençlerin kişisel gelişimine çok değerli katkılar sağladık. Ayşe Kırımlı’nın genel müdürlüğünde hem gençlere hem de ülkeye faydamızı daha da artıracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

2002 yılında, “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” prensibiyle kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) yeni genel müdürü Ayşe Kırımlı oldu. TOG, 20 yıldır gençlerin ürettiği projelerle bir taraftan onların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken diğer taraftan da toplumsal sorunlara çözüm olacak projeleri hayata geçiriyor.

Yeni genel müdürle ilgili açıklama yapan TOG Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru, “Kurumsal hayattaki uzun yıllara dayanan tecrübesinin yanı sıra, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal girişimciliği destekleyen STK’larda da farklı roller üstlenen Ayşe Kırımlı’nın aramıza katılması ile daha da güçlendik” diye konuştu.

Kırımlı: “TOG’da olmak heyecan verici”

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü olarak yeni görevine başlayan Ayşe Kırımlı da gençlerin kişisel gelişimlerini ve sosyal fayda yaratan projeleri ile hayallerini destekleyen bir vakıfta yer almaktan heyecan duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

“Özel sektördeki çalışmalarımın yanısıra 2011’den bu yana üniversiteli gençlere gönüllü kariyer koçluğu yapıyorum. Bir gençlik vakfının genel müdürü olarak deneyimlerimi daha çok gençle paylaşabilecek olmak, daha çok hayat yolculuğuna eşlik edebilecek olmak beni çok mutlu ediyor. Nitekim benim de onlardan öğrenecek çok şeyim var. Her yıl birçok yaşama dokunan projeler yapan, toplumsal sorunlara karşı harekete geçen toplum gönüllüsü gençlerin enerjisiyle daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum.”

TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı hakkında;

Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji lisansını, İstanbul Üniversitesi’nde “Uluslararası Yönetim” yüksek lisansını tamamlayan Ayşe Kırımlı; kariyerine Shell Türkiye A.Ş’de Satış Koordinatörü olarak başlamış, Ürün Müdürü olarak devam etmiş ve ardından sırasıyla Türk Pirelli A.Ş’de İş Geliştirme Müdürü, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.’de Grup Ürün Müdürü, Inteltek A.Ş’de (İDDAA) Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişim’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Praktiker A.Ş’de Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi, Adel Kalemcilik’te Pazarlama, İş Geliştirme ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Direktör, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Ayşe Kırımlı son olarak Demirören Medya’ya bağlı gazetelerin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Adler International Learning’den ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı profesyonel -koçluk sertifikasına sahip olan ve 2010 yılından bu yana üniversite öğrencisi gençlere ve genç profesyonellere gönüllü kariyer koçluğu yapan Kırımlı; kurumsal hayatta uzun yıllara dayanan tecrübesinin yanı sıra, “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “sosyal girişimciliği“ destekleyen STK’larda farklı roller üstlenmektedir. PWN İstanbul ve TÜHİD yönetim kurulunda yer almış olan Kırımlı, aynı zamanda Ashoka destekçisi ve IWF Türkiye üyesidir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) hakkında

2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG); “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” diyerek gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir vakıftır. Gençlerin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretecek potansiyelleri ve enerjileri olduğuna inanan TOG, gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri vererek sosyal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratır. Türkiye genelinde Toplum Gönüllüsü gençler her yıl çocuk haklarından kültür sanata, engelli farkındalığından sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok temada projeler üreterek sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştirirler.

Toplum Gönüllüsü gençler, Türkiye’nin her yerinde üniversitelerde öğrenci kulübü, topluluğu veya grubu olarak bir araya gelerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirirler. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmaz, gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini de destekler.

Gençler tüm projelerinde, vakfın ilkeleri olan farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik ilkelerini kendilerine rehber edinirler. Vakıf tüm çalışmalarıyla çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefler.