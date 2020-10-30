EN GÜVENİLİR ŞEHİR İSTANBUL OLACAK

Güvenilir üretim, ürün güvenliği, ürün tanıtım ve iletişim, sunum teknikleri gibi konu başlıklarını içeren eğitim serisi 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Avrupa ülkelerine uyum ve 2023 hedefleri kapsamında dünyanın en stratejik şehirlerinin başında gelen İstanbul’daki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Covid-19 ile mücadelede güvenli üretimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Güvenilir Ürün Platformu’nun hazırladığı proje, eğitim alanında yetkin isimler ve Platform bilim kurulunun katkılarıyla düzenlenecek. Eğitim programından İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmeleri ücretsiz faydalanabilecek. 3 hafta sürecek online eğitimleri tamamlayan işletmelerden online sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Uluslararası standartlar yanında TSE Covid-19 Güvenilir Ürün Standardına uyum sağlanması, ürün güvenliğinin dış ülkelerle rekabet edebilir düzeye ulaştırılarak ihracatın arttırılması, yeni pazarlara girişin kolaylaştırılması, şehir turizmine katkı sağlanması ile İstanbul’un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden İstanbul Ticaret Odası yine bir ilke imza atacak.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Gıda İhtisas Komitesi Başkanı Ahmet Özer’in yaptığı açıklamada; ‘İstanbul’da yaklaşık 115.000 gıda işletmesi yer almakta olup, bunların çoğunluğunu nihai ve ara mal üreticileri, perakende, toplu tüketim noktaları -hazır yemek, yaş meyve sebze ve gıda toptancıları oluşturmaktadır. Covid salgını ile güvenli üretim önem kazanmış, iç ve dış tüketicinin talepleri farklılaşmıştır. Nihai ürün üreticilerinden toplu tüketim yerlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren gıda üreticisi firmalar özellikle Covid sonrası gelen yeni düzenlemelere adapte olmaya çalışmaktadır. GÜVENLİ2023 İSTANBUL projesi ile İstanbul Ticaret Odasına bağlı gıda işletmelerine güvenilir üretim, ürün güvenliği, ürün tanıtım ve iletişim, sunum teknikleri gibi eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Bu eğitimler ile firmaların, farklılaşan tüketici taleplerine daha kolay adapte olması ve özellikle dış pazarlarda üstünlüklerinin arttırılması, ayrıca dünyanın en stratejik şehirlerinin başında gelen İstanbul’a Güvenli Şehir sıfatının kazandırılması amaçlanmaktadır.’ denildi.

Eğitim serisine; TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer’in açılış konuşmaları ile 9 Kasım Pazartesi günü başlanacak.