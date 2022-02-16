En hızlı büyüyen 100 şirket arasında yerini aldı başarısını ödülle taçlandırdı

Sektörde farklı bir noktada konumlanan BEE’O, imza attığı projeler ve başarılarıyla, ödüllerini arttırıyor. Birçok yeniliğe ve inovatif çalışmaya öncülük ettiklerini vurgulayan BEE’O Propolis Genel Müdürü ve Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Anadolu Propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kovandan sofraya prensibi ile ürettiğimiz %100 doğal ürünlerimiz ve kalite anlayışımızla arı ürünlerini yeni katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz ve insanların doğanın bu gücüne daha kolay ulaşabilmesini sağlıyoruz” dedi.

39. ödülümüzü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından almak çok değerli ve anlamlı

Aldıkları ödül ile ilgili konuşan Dr. Tanuğur; “Bu yıl 7.’si düzenlenen TOBB Türkiye 100 yarışmasında, arı ürünleri sektöründe 2017-2019 yılları arasında en hızlı büyüyen şirket olduk ve böylece bu ödüle layık görüldük. Bu ödül bizim için çok anlamlı ve gurur verici. Arıcılık ve arı ürünleri alanında yaptığımız çalışmaların değer buluyor olması bizim en önemli motivasyon unsuru. Kovandan Sofraya felsefesiyle yürüttüğümüz yolcuğumuzu yenilikçi vizyonumuzla sürdürmeye devam ediyoruz. Propolis başta olmak üzere, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal; ayrıca arı ürünleri içeren %100 doğal karışımlar, tabletler, damlalar, spreyler ve cilt bakım ürünleri üretiyoruz. Anadolu arı ürünlerinin besleyici içeriğini tüm Dünya’ya ulaştırmayı hedefliyor ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Bu coğrafyanın en değerli arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolunda ilerliyoruz

Alınan ödül ve başarıların kurdukları entegre bir yapıya dayandığının altını çizen Bee’o Propolis Genel Müdürü ve Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiğimiz Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile tüm arı ürünlerinden ürettiğimiz inovatif katma değerli ürünlerimizi Türkiye dışında Kıbrıs, Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Katar, Fransa, ABD, Almanya, İsveç, Avusturya, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Danimarka ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 17 ülkeye de ihraç ediyoruz. Bu sayede sadece arıcılığa değil aynı zamanda ülkemizin güçlü bir ekosisteme sahip olmasına da katkı sağlıyoruz.

Türkiye coğrafyasının en değerli arı ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Hedefimiz Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası haline getirmek. Bunu yaparken, ülkemizde arıcılığın gelişimi, tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma için projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.