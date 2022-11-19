EN İNOVATİF ÜRÜNLERİ YAPTI ÖDÜLLERİ TOPLADI Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin(TAB) sponsorluğunda gerçekleşen “Türkiye Arıcılık Ödülleri” sahiplerini buldu. Arıcılık sektöründe Türkiye’nin en prestijli ödülleri olarak anılan ‘’Türkiye Arıcılık Ödülleri’’ ülkenin dört bir yanından arıcıları bir araya getirdi. Geliştirdikleri arı ürünleri ile 3 ödül alan Bee’o Propolis, inovasyon kategorisinde tüm ödülleri topladı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 11:43