En iyi beslenme uzmanı anneler

Kuru gıda sektöründe 39 yıldır tüketicisine ülkemizin yerli lezzetlerini sunan Reis Gıda’nın, Annelere hediye ettiği dizelerinde belirttiği ,“Annem beni hep özler her gün yolumu gözler, yapar güzel yemekler doyurur beni besler, annemin sırrı Reis her yemekte birlikteyiz, annemin sırrı Reis her yemekte bir Reis…” sözleri de bu anlamlı günün önemine dikkat çeker.

Reis, uluslararası standartlardaki üretimi ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini her fırsatta gündeme taşıyarak, çocuklarını sağlıklı besleyen annelerin mutfaktaki en büyük yardımcısı olmaktadır.

Bilim insanları katkı maddesi içeren işlenmiş hazır gıdaların fast-food adı verilen atıştırmalıkların çocuklarda vitamin eksikliği, kansızlık ve obeziteye neden olduğunu ifade ediyor. Fakat obezite önlenebilir bir durum.

Ülkemizde obeziteye ilk kez dikkat çeken Reis Gıda 2009 yılında ‘’Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller’’ sloganıyla obezite mücadelesine başladı. Bu mücadele Reis Gıda’nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak “Obezite Önlenebilir” ‘‘Abur Cubur Olacağı Budur’’ “Abur Cubura Karnımız Tok” diyerek devam etmiştir. Ev yemeğinin önemini vurgulayan ve geleneksel lezzetlerimizin insan sağlığı için sürdürülebilir olduğunu kampanyalarında öne çıkarmıştır.

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde fast-food tarzı hazır yiyecekler ve dışarıda yenilen yemekler yerine, ev yemeğine geri dönüş gündemdedir. Reis bu noktada, anneleri ve çocuklarını bilinçlendirmeyi sürdürürken; sağlıklı, lezzetli tencere yemeklerine ve aile sofralarına önem verilmesi gerektiğini anlatmaya devam etmektedir.

Sağlıklı yemek, mutlu gelecektir. Sağlıklı bir yaşam, kaliteli bir geleceğe zemin hazırlar. Reis Gıda, bu anlamlı günde Annelerine teşekkür etmek isteyen herkesi, sosyal medya sayfalarına davet ediyor. ‘Teşekkürler Anne’ sloganı eşliğinde, annelerinize teşekkürlerinizi ileteceğiniz videoları Reis sosyal medya hesaplarına taşıyarak bu anlamlı günde annelerin mutluluğuna ortak olmayı amaçlıyor. Reis Gıda, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlamaktadır