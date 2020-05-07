Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Türk Silahlı Kuvvetleri Hindistan borsa IKBY Kocaeli
Koru hediyesi
Koru hediyesi
Virüs ona yaradı
Virüs ona yaradı
Büyük buluşma
Büyük buluşma
Hijyen eğitimi tamgaz
Hijyen eğitimi tamgaz
İkinci ele dikkat
İkinci ele dikkat

En iyi beslenme uzmanı anneler

Dünyanın en iyi beslenme uzmanları, annelerimizdir. Anneler en lezzetli yemekleri pişirerek, çocuklarını her gün sağlıklı şekilde beslemek için özenirler. Annelerimiz hayatın tüm tatlarını bize öğretirler ve onların o eşsiz lezzetlerinin tadına doyum olmaz.

En iyi beslenme uzmanı anneler

Kuru gıda sektöründe 39 yıldır tüketicisine ülkemizin yerli lezzetlerini sunan Reis Gıda’nın, Annelere hediye ettiği dizelerinde belirttiği ,“Annem beni hep özler her gün yolumu gözler, yapar güzel yemekler doyurur beni besler, annemin sırrı Reis her yemekte birlikteyiz, annemin sırrı Reis her yemekte bir Reis…” sözleri de bu anlamlı günün önemine dikkat çeker.

Reis, uluslararası standartlardaki üretimi ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini her fırsatta gündeme taşıyarak, çocuklarını sağlıklı besleyen annelerin mutfaktaki en büyük yardımcısı olmaktadır.

Bilim insanları katkı maddesi içeren işlenmiş hazır gıdaların fast-food adı verilen atıştırmalıkların çocuklarda vitamin eksikliği, kansızlık ve obeziteye neden olduğunu ifade ediyor. Fakat obezite önlenebilir bir durum.

Ülkemizde obeziteye ilk kez dikkat çeken Reis Gıda 2009 yılında ‘’Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller’’ sloganıyla obezite mücadelesine başladı. Bu mücadele Reis Gıda’nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak “Obezite Önlenebilir” ‘‘Abur Cubur Olacağı Budur’’ “Abur Cubura Karnımız Tok” diyerek devam etmiştir. Ev yemeğinin önemini vurgulayan ve geleneksel lezzetlerimizin insan sağlığı için sürdürülebilir olduğunu kampanyalarında öne çıkarmıştır.

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde fast-food tarzı hazır yiyecekler ve dışarıda yenilen yemekler yerine, ev yemeğine geri dönüş gündemdedir. Reis bu noktada, anneleri ve çocuklarını bilinçlendirmeyi sürdürürken; sağlıklı, lezzetli tencere yemeklerine ve aile sofralarına önem verilmesi gerektiğini anlatmaya devam etmektedir.

Sağlıklı yemek, mutlu gelecektir. Sağlıklı bir yaşam, kaliteli bir geleceğe zemin hazırlar. Reis Gıda, bu anlamlı günde Annelerine teşekkür etmek isteyen herkesi, sosyal medya sayfalarına davet ediyor. ‘Teşekkürler Anne’ sloganı eşliğinde, annelerinize teşekkürlerinizi ileteceğiniz videoları Reis sosyal medya hesaplarına taşıyarak bu anlamlı günde annelerin mutluluğuna ortak olmayı amaçlıyor. Reis Gıda, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlamaktadır

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ReisgıdaAnnelergünüMehmetreisBakliyat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.