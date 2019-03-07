Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Bursa
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera

En zenginin şirketi Rönesans Holding'den kadınlara özel mesaj

Türkiye'nin en zengini olarak ilan edilen Erman Ilıcak'ın şirketi "Kadınların Rönesansı" başlığıyla yayınlanan videoda, Rönesans çalışanları, "İşini tutkuyla yaptıktan sonra kadın veya erkek olmanın bir farkı yok" mesajını veriyor

En zenginin şirketi Rönesans Holding'den kadınlara özel mesaj
banner17

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak, dünyanın farklı coğrafyalarındaki şantiyelerinde çalışan kadınların yer aldığı bir video hazırladı.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, 23 ülkede, 46 farklı milletten kadının çalıştığı Rönesans Holding, 8 Mart’a özel yayınladığı video ile inşaatta "Kadınların Rönesansı" başlıyor mesajını verdi.

"Kadınların Rönesansı" başlığıyla yayınlanan videoda, Rönesans çalışanları, "İşini tutkuyla yaptıktan sonra kadın veya erkek olmanın bir farkı yok" mesajını veriyor. Videoda, eksi 50 dereceden 50 dereceye, dünyanın en zorlu coğrafyalarında birbirinden zorlu projelere imza atan kadınlar başrolde yer aldı.

Açıklamaya göre, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC’nin ortağı olarak, şantiyeler başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde kadın çalışan sayısını yükseltmeye odaklanan Rönesans, son bir yıldaki başarısını özel bir video ile kutladı. Dünyanın farklı bölgelerinde kadın çalışan oranını yüzde 15 artıran şirket, inşaat ve gayrimenkulün erkek egemen sektör olma tabusunu yıkmak üzere yola çıkarken, "İnşaat kadın işi değil" söyleminin de aksini ortaya koyuyor.
Rönesans, videonun sonunda yer alan "Bence artık alışmalılar" söylemiyle şantiyedeki kadın çalışan sayısını gelecek dönemde daha da artıracağının da sinyallerini veriyor.

Video, https://www.youtube.com/watch?v=4drpZoShFvg bağlantısından izlenebiliyor.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Rönesans Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5