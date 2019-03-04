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Endonezya ile Avustralya ticaretin önünü açacak

- Yatırımları artırması beklenen anlaşma kapsamında, Avustralya, Endonezya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisini tamamen, Endonezya ise Avustralya’ya uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 94’ünü kademeli olarak kaldıracak

Endonezya ile Avustralya ticaretin önünü açacak
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CAKARTA (AA) - Endonezya ile Avustralya, 9 yıl süren müzakerelerin ardından serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı (CEPA) imzaladı.

Başkent Cakarta'da, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla'nın tanıklığında, Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita ve Avustralya Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Simon Birmingham karşılıklı ticari ilişkilerin artırılmasını amaçlayan CEPA anlaşmasına imza attı.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapada bulunan Lukita, Endonezya- Avustralya ilişkileri için önemli bir anlaşma olduğunu belirterek, anlaşmanın iki ülke ekonomisini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

İthalat ve ihracatın yanı sıra yatırımları da artırması beklenen anlaşma kapsamında, Avustralya, Endonezya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisini tamamen, Endonezya da Avustralya’ya uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 94’ünü kademeli olarak kaldıracak

Endonezya- Avustralya arasında gümrük vergilerinin uygulandığı sektörlerin başında ise otomotiv, gıda, tekstil ve mobilya yer alıyor. Anlaşma uyarınca Madencilik, sağlık, telekomünikasyon ve enerji gibi çeşitli alanlarda da Avustralya şirketlerine Endonezya’daki yatırımların çoğunluğuna sahip olma hakkı tanınacak.

İki ülke arasındaki müzakere süreci, geçen yılın ağustos ayında tamamlanırken 2019 öncesinde yapılması beklenen imza töreni, Avustralya’nın Kudüs çıkışıyla ertelenmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un ekim ayında Avustralya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımada "açık görüşlü" oldukları açıklaması iki ülke arasında diplomatik gerginliğe neden olmuştu.

İki ülke arasında 2010 yılında, Endonezya-Avustralya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (IA-CEPA) çerçevesinde serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen müzakerelerin başlatılması için mutabakata varılmıştı.

Endonezya- Avustralya arasındaki ticaret hacmi, 2018 yılı itibarıyla 8,6 milyar dolara ulaşmış durumda.

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Ticaret AnlaşmasıEndonezyaCepaAvustralya
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