Enerji ve suyu verimli kullanıyor

Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2021’de (Carbon Disclosure Project-CDP) önceki yıllardaki başarısını devam ettirerek 6.kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3.kez Su Lideri oldu. Tedarikçi İlişkileri Değerlemesi’nde (SER) ise, en prestijli seviye olan A seviyesinde yer alarak 2. kez Global Liderler arasında yer aldı.

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki olan, Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, temelinde samimiyet ve insanlığa hizmet olan ‘Brimiz Hepimiz İçin’ vizyonuyla, çevre ve toplum odaklı yönetişim sistemleri kurarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor.

Brisa, İklim Değişikliği programı değerlemesinde 6. Kez, Su programı değerlemesinde ise 3. kez Türkiye liderleri arasında yer aldı. Dünya ortalamasının İklim Değişikliği Programları için B-, Su Programları için B olduğu CDP 2021 değerlemesinde, Brisa her iki alanda da A- alarak, dünya genelindeki %19’luk en başarılı grupta yer aldı.

2019 yılında CDP’ye dahil edilen ve şirketlerin tedarikçilerini iklim değişikliğiyle mücadele sürecine ne kadar dahil ettiğini ölçen Tedarikçi İlişkileri Değerlemesi’nde (SER) ise, notu en prestijli seviye olan A oldu. Yönetişim, hedefler, değer zinciri emisyonları, tedarikçi katılım stratejileri gibi alanlardaki yüksek performansını gösteren bu skor ile Brisa, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sayılı şirketin bulunduğu Küresel Liderler listesinde yer aldı.

Brisa’nın bu başarısını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü “Şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in vizyonuyla sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün ve dolayısıyla tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl karbon emisyonunun ve atıkların azaltılması, enerji ve suyun verimli kullanılmasına yönelik somut aksiyonlarla sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşıyoruz. Bunun yanında paydaşlarımızı da sürdürülebilirlik yolculuğumuza dahil ediyor; hammadde tedarik ve sevkiyat süreçlerimizde ya da bayilerimiz kanalıyla neden olduğumuz dolaylı emisyonlarda da sürekli takip ve iyileştirmeler yapıyoruz. Ayrıca stratejik hedeflerimiz kapsamında tedarik zincirimizi yerelleştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Brisa olarak tüm bu çabalarımızla bir kez daha kazandığımız ulusal ve global liderlikten gurur ve mutluluk duyuyorum. Gönülden bir yaklaşımla çözümün bir parçasıyız ve kararlılıkla sürdürülebilir geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Brisa, 1990’lı yıllarda Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci ISO14001 sertifikasyonunu almış bir firma olarak sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalarıyla biliniyor. 2017 yılında ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’nı almaya hak kazanan Türkiye ve Avrupa’daki ilk şirket oldu. Son 15 yıldır somut projelerle, çevre odaklı, toplumsal ve yönetişim sistemleri kurarak istikrarlı bir iklim değişikliğiyle mücadele programı yürüten Brisa, CDP’ye 2011 yılından beri karbon salımı ve 2015’den beri su raporlaması yapıyor. Brisa, 2021 yılında 1,5 derece senaryosuna göre hesapladığı 2030 yılı %56 emisyon azaltım hedefini, bu konudaki global oluşum Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne(SBTI) onaylattı. Lastik lideri ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate’in Türkiye’den imzacısı olan 8 şirket arasına katıldı.