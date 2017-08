Enerji verici ve kan yapıcı bir gıda: Dut

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Üniversitesi Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Kartal, dutun dünyada "süper gıda" olarak bilindiğini belirterek "Yağ, protein, vitamin, mineral ve antitoksin gibi birçok besin ögesini bünyesinde bulunduran dut, enerji verici ve kan yapıcı bir gıda." dedi.

Kartal, Ali Vafi Korusu'nda, Tijen Ziyal'in ev sahipliğinde, dut mucizesinin sağlıklı hayata etkilerine ilişkin düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, duttan gıda, gıda takviyesi ve içecek gibi farklı ürünlerin geliştirilebileceğini ve bazı ürünler için Ar-Ge aşamasında olduklarını söyledi.

Kartal, "Dut meyvesi dünyada 'süper besin' olarak biliniyor. Yağ, protein, vitamin, mineral ve antitoksin gibi birçok besin ögesini bünyesinde bulunduran dut, enerji verici ve kan yapıcı bir gıda." diye konuştu.

Dutu Uzak Doğu'dan Türklerin Anadolu'ya getirdiğini ve dünyaya da bu topraklardan yayıldığını belirten Kartal, "Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde çok sayıda dut ağacı var. Ancak işlenmiyor. Bu sosyal sorumluluk projesiyle ekonomik bir değere dönüştürülmeli. İpek böceği dut yaprakları yiyerek ipeği üretiyor. çünkü vejeteryanlar dut yapraklarından protein ihtiyacı alıyor. Aynı zamanda çok iyi bir çay." ifadelerini kullandı.

Kartal, şunları kaydetti:

"Bu doğal zenginliğin ekonomiye dönüştünülmesi ve dünyaya tanıtılması gerekiyor. Yapraklardan ürünlerin geliştirilmesi önemli. Ülkemizin bu ürünlerini dünyaya tanıtalım. Türkiye, dünyada önemli bir bitkisel ilaç satıcısı haline gelebilir. Türkiye, bitki cenneti bir ülke. 12 bin bitkinin 3 bin 500'ü sadece Anadolu'da yetişen bitkiler. Ekonomik anlamda değerlendirmeyi sağlamalıyız. Şu an sadece bitki satan bir ülke konumundayız. Bundan da 200 milyon dolar gibi bir gelir elde ediyoruz ama aldığımız ürünler milyar dolarlık ürünler."

Dutun birçok hastalığa iyi geldiğini kaydeden Kartal, dutta ömrü uzatan moleküllerin bulunmasının yanı sıra, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, diyabet hastalıklarına, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi geldiğini aktardı.

- "Sporculardan prematüre bebeklere kadar birçok kişi kullanabilir"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Dağoğlu da ihtisas alanı olan çocuk doktorluğu ile beraber prematüre bebeklerde anne sütünün yetmediği zamanlarda ilave proteinler verdiklerini anlattı.

Dutun önemli bir protein kaynağı olduğunu aktaran Dağoğlu, dut ve dut ürünlerinin sporculardan, prematüre bebeklere kadar birçok kişi tarafından kullanılabileceğini ifade etti.

- "Toplum sağlığı için bir yola koyulduk"

Dutla ilgili ürünler geliştiren Tijen Ziyal ise dutla ilgili ilk araştırmaları 3 yıl önce yaptıklarını söyledi.

Dutun topluma daha iyi anlatılabilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Ziyal, "Toplum sağlığı için değerlerimize sahip çıkmak üzere böyle bir yola koyulduk. Bir dut konseyimiz oluştu. Yetiştirilmesinden, toplanmasına, kurutulmasına, paketlenmesine kadar birçok çalışmamız var. İnsan sağlığı için ilaç değil, sağlığı geliştirici ürünler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dutun Türkiye'nin her bölgesinde yetişebildiğini anlatan Ziyal, öncelikle Malatya ve Elazığ'da yerel yönetimlerle iş birliği yaparak ekonomik bir değer oluşturmak istediklerini dile getirdi.