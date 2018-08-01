Enerjisa'da yeni dönem toplu iş sözleşmesi

ANKARA (AA) - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası ile Enerjisa arasında 1 Mart 2018 ila 28 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Enerjisa'ya bağlı Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'deki (AYEDAŞ) toplam 6 bin 772 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, işçi ve işveren tarafının anlaşmasıyla sonuçlandı.

Tes-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'de çalışan Tes-İş üyelerinin mevcut kök ücreti iyileştirilerek günlük 67,65 liradan, 75 liraya, AYEDAŞ'ta çalışan Tes-İş üyelerinin mevcut kök ücreti ise İstanbul'daki hayat şartları dikkate alınarak günlük 67,65 liradan 80 liraya yükseltildi.

İlk yıl, yapılan iyileştirmenin ardından elde edilen ücrete yapılacak zam oranları 1 Mart 2018'den geçerli olmak üzere birinci yılın ilk altı ayı için yüzde 7, ikinci altı ayı için yüzde 9 olarak belirlendi.

Böylece, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışanların birinci yıl için alacakları toplam ücret zammı yıllık bazda Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'de yüzde 29,30, AYEDAŞ'da ise yüzde 37,92 düzeyinde oldu.



- "Üyelerimiz yeni dönemde ücretlerindeki artışları çok net hissedecek"



Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Enerjisa ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin sektördeki diğer sözleşmelere örnek teşkil edecek önemde olduğunu vurguladı.

Günün şartları göz önünde bulundurulduğunda iyi bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu noktaya, uzun ve zorlu bir müzakere sürecinin ardından geldik. Üyelerimizden aldığımız güç ve dualarla sürdürdüğümüz müzakerelerin sonucunda AYEDAŞ'ta 37, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'de ise yüzde 29'ları aşan zam oranlarına ulaştık. Bunların yanında sosyal yardımlar gibi yan ödemelerde de oldukça yüksek artışlar elde ettik. Üyelerimiz, yeni dönemde ücretlerindeki artışları çok net bir biçimde hissedecekler."

Şahin, sözleşmelerin üyelerine, camialarına ve çalışma hayatına hayırlı olması temennisinde bulanarak, toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde taleplerine büyük oranda karşılık veren Enerjisa yetkililerine teşekkür etti.