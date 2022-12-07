Enerjiyi depolamada atak yaptı

Enerji çözümleri sektörünün inovatif şirketi Teksan, enerji depolama sistemlerine yaptığı yatırımların sonucu olarak pazara sunduğu yeni ürünü TESS’i Türkiye ve yurtdışında tanıtıyor. Şebeke elektriği ile birlikte yeni nesil sürdürülebilir enerji kaynaklarının da depolanabilmesini ve bu sayede enerji arz-talep dengesini tasarruflu şekilde sağlamayı hedefleyen Teksan Enerji Depolama Sistemleri (TESS), sektörde büyük ilgi ile karşılandı. Teksan’ın, TESS’in avantajlarını daha yakından anlatmak amacıyla Türkiye ve yurt dışında başlattığı tanıtım toplantılarına Konya’nın ardından Ankara ile devam edildi. Enerji sektörünün önemli aktörleri, profesyoneller ve karar vericilerin yanı sıra depolama sistemlerine yatırım yapacak firmalara Teksan’ın bu alandaki yeni çözümleri hakkında bilgi vermek üzere düzenlenen toplantılara katılım yoğun oldu. TESS tanıtım toplantıları önümüzdeki dönemde rotasını Türkiye’nin farklı illeri ve yurt dışına çevirecek.

Enerji çözümleri sektörüne getirdiği ilkler ve Ar-Ge çalışmaları ile dikkat çeken Teksan, TESS (Teksan Enerji Depolama Sistemleri) ile enerjinin geleceğine yön verecek enerji depolama sistemleri pazarındaki iddiasını ortaya koydu. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da TESS ile hizmet veren şirket, enerji depolama sistemleri pazarında güvenilir bir çözüm ortağı olarak büyümeyi hedefliyor.

Elektrik enerjisini elektrokimyasal enerjiye dönüştürerek depolayan bir enerji depolama çeşidi olan TESS; batarya, batarya yönetim sistemi, güç yönetim sistemi ve güç kontrol sistemi olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. Teksan, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla yeni ürünü TESS’i birçok farklı aplikasyon tipine uygun olacak şekilde tasarladı. Akıllı teknolojilerin kullanıldığı TESS, anlık veri akışı ile sistemi izleyerek değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre otomatik olarak devreye giriyor. TESS’in lityum iyon türevi batarya sistemi ise çevreci, ekonomik, daha uzun ömürlü ve daha az kaynak tüketen bataryalar olarak farklılaşıyor.

Kesintisiz ve güvenli enerjinin yeni adresi TESS

Teksan Enerji Depolama Sistemleri, enerjide arz güvenliğini garantiye alırken kullanıcılarına maliyet avantajı sunuyor. Şebeke elektriğinin olmadığı ya da yetersiz olduğu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynakları ile de entegre çalışarak kesintisiz enerji güvencesi sağlıyor. Enerjinin uygun fiyatlı olduğu saatlerde şebekeden veya yenilenebilir enerji kaynaklarından kendisini şarj ederek, enerji tüketiminin en üst düzeye ulaştığı ya da pahalı olduğu saatlerde, hem şebekeye destek olarak yüksek enerji talebinin karşılanmasına hem de uygun fiyatlı enerjiye ulaşılmasına imkan tanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının yetersiz kaldığı zamanlarda hem bu kaynaklara entegre olarak enerjinin kesilmemesini sağlıyor hem de bu kaynaklardan üretilen dengesiz voltaj ve frekansı sisteme entegre olarak, şebeke için kesintisiz ve temiz enerji kaynağı olarak sağlayabiliyor. TESS sayesinde, temiz ve çevreci enerji depolanarak elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabiliyor. Bunun yanında, iletim ve dağıtım hatlarının başına, ya da son kullanıcı tarafına konulduğunda, son kullanıcılar hatlardan kaynaklanan voltaj düşümlerinden etkilenmiyor.

TESS’in getirdiği bir diğer önemli avantaj ise önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşması beklenen elektrikli araç şarj istasyonları ile entegre edilebilmesi. TESS, elektrikli şarj istasyonlarının yakınına yenilenebilir enerji kaynağı ile beraber konulması halinde, enerji hatlarında oluşacak yüklenmenin önüne geçilerek bu hatlara yapılacak yatırımı da geciktirecek.

Teksan’ın sektördeki 25 yılı aşkın deneyimi ile pazarda yerini aldığı ve kullanıcılarına pek çok avantaj sunan yeni ürünü TESS’in tanıtım toplantıları, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin farklı illerinde ve yurtdışında düzenlenmeye devam edecek.