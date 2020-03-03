“Enflasyon Ağustos itibariyle tek haneye inebilir”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın ikinci ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,67’lik piyasa beklentilerinin altında yüzde 0,35 artış gösterdi. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 12,37 oldu. Üretici fiyatları ise Ekim ayında gördüğü dipten yükselişine dördüncü ayda da devam ediyor. Aylık ÜFE yüzde 0,48 olurken yıllık artış yüzde 9,26’ya ulaştı.



Yılın ilk yarısında çift hane bekliyoruz



Şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın ilk yarısında baz etkinin zayıf kalması dolayısıyla enflasyonun çift hanelerde kalmasını beklediklerini söyledi. Çetinkaya, “İkinci yarıya başladığımızda ise baz etkinin yardımını göreceğiz. 2019 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında TÜFE rakamları tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde gelmişti. Dolayısıyla Ağustos itibariyle tek haneye yakın seviyelere gelmeyi bekliyoruz” dedi.



Koronavirüs kırılganlığı artırırken petrol fiyatlarını düşürdü



Ocak ayındaki yatay seyrin ardından Şubat ayında sepetin değer kazanımını gördüklerini ifade eden Çetinkaya, “Koronavirüs endişelerinin artması ve jeopolitik risklerin yükselmesi Türk Lirası’ndaki kırılganlığı artırdı. Piyasalarda volatilitenin arttığına şahit olduk. Ancak yine virüs etkisiyle global talepteki azalma petrol fiyatlarında geri çekilmeye sebep oldu ve yurt içinde akaryakıt fiyatları düştü.” şeklinde konuştu.



Kredi faizlerinde bir süre düşüş beklemiyoruz



TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, kredi faizleriyle ilgisi ise şu değerlendirmede bulundu: “Yapılan faiz indirimlerinin etkisiyle ticari TL cinsi kredi faizlerinin yüzde 11-12 bandına çekildiğini ocak ayında görmüştük. Şubat ayında da ortalama faizler bu civarda seyretti. Enflasyonun ilk yarıda çift hanede kalacağı beklentimiz ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vereceğini düşünmemiz sebebiyle kredi faizlerinde bir süre düşüş beklemiyoruz.”

