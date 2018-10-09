Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı açıklandı

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmaları zora sokmaması için tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabileceklerine çalıştıklarını belirterek, "Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekun bir mutabakata vardık." dedi.

Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günden beri, politikaların en başına enflasyon ile mücadeleyi koyduklarını söyledi.

Her seferinde enflasyon ile mücadele ve fiyat istikrarının tek başına kurumların, bakanlıkların yada devletin yürütebileceği bir mücadele olmadığını söylediklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:



"En büyük holdinglerimizden, sanayicimize, perakendecilerimizden küçük esnafımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan vatandaşlarımıza kadar 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa bu işin inanın hep bir tarafı eksik, hep bir tarafı yarım kalacaktır. İşte bu yüzden bu programı kurgularken ilk günden beri 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' adını koyduk. Bu mücadele öyle bir mücadele ki sonunda tüm Türkiye kazanacak.

Bu düşüncemizi paydaşlarımıza aktarmadan önce, kamu olarak bizler de ne yapacağımızı çalıştık. Girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan bu hareketliliğin firmalarımızı zora sokmaması için tüm bu süreçlerde işsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. Tüm bunları çıkardıktan sonra, özel sektörümüz ile buluştuk."



- "Büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme gördük"



Bakan Albayrak, holdinglerden, KOBİ'lere kadar tüm üretim, hizmet, tedarik ve perakende zincirleri içindeki firmalarla birebir görüşme yaptıklarını belirterek, "İş dünyamız ve birliklerle iletişime geçerek programın detaylarını anlattık. Bu görüşmelerde, birliklerimizden, iş dünyası temsilcilerimizden büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme gördük." diye konuştu.

Bu görüşmelerde, bu hareketin bir çıtasını belirledikleri bilgisini veren Albayrak, "Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekun bir mutabakata vardık. Bu bir gönüllü kampanya. Katılımlardan mutluluk duyuyoruz. Ama katılmayanlara da bir şey diyemeyiz. Zorunluluk yok." değerlendirmesinde bulundu.



Albayrak, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, BMD, üretici birlikleri ve sektörlerdeki firmalarla birlikte bu sürecin iletişimine başladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün burada büyük bir katılımla başlatacağımız bu topyekun mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 kampanyasını uygulayacaklarını taahhüt ettiler. İşte burada örneklerini gördüğünüz bu görselleri dükkanlarında kullanarak, logomuzun stickerlerını camlarını yapıştırarak vatandaşlarımıza da bu güçlü mücadeleye omuz verdiklerini gösterecekler."



- "Enflasyon sepetindeki ürünlerin tüm markaları var"



Berat Albayrak, yüzde 10 indirimin alt limit olduğuna dikkati çekerek, "Bunun üzerine ne kadar çıkarlarsa destekleri de o kadar fazla olur, destekleri ne kadar fazla olursa milletimizin de teveccühü o oranda yüksek olur." dedi.



Albayrak, yıl sonunun indirim dönemi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zaten bu indirimler yapılıyor, arada onu da sıkıştırarak yapılıyor' değil. Bu logo ile mücadele kapsamında yansıtılacak bu indirimler, hali hazırda yapılma kararı verilen indirim kampanyalarına ek olacak. Burada enflasyon sepetindeki ürünlerin tüm markaları var. Bunun ötesinde bir çağrı yapıyoruz. Bu mücadeleye sahip çıkın. Bu mücadeleye omuz verin. Bu logo ile dükkanlarımızı, ürünlerimizi, caddelerimizi, AVM'lerimizi adeta süsleyeceğiz."

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tamamen gönüllülük esasına dayalı bu topyekun mücadeleye katkı veren firmaların söz verdikleri indirimleri aynen uygulayacaklarına inandıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir internet sitesi kurduklarını da aktaran Albayrak, şu bilgileri verdi:

"www.enflasyonlamucadele.org.tr" adını verdiğimiz bu site bugün itibarıyla binlerce rakamı buldu. Eğer ulaşamadığımız, konuşamadığımız dostlarımız ve firmalarımız bu kampanyaya katılmak isterlerse, sitemiz ve ya Bakanlığımız üzerinden başvurularını yapabilir, katılımlarını sağlayabilir. Bu görsellerimizi oralardan indirerek kullanmaya hemen başlayabilirler."

Albayrak, vatandaşların da siteden bu güçlü mücadeleye destek veren firmaları tek tek takip edebileceğini vurgulayarak, "Kamu bu süreçte öncü olacak dedik. Bugüne kadar özellikle kurdaki spekülatif ataklara karşı attığımız güçlü adımlarla enflasyonla mücadelede oldukça önemli başarı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.





(Sürecek)