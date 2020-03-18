Erdoğan'dan günler sonra koronavirüs açıklaması

Krititik toplantı öncesi kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönüllü veya zorunlu karantina nedeniyle günlük hayatı durdurma noktasına gelen bu süreçte ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

“Salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı canlı tutma mecburiyetimiz var."

Mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönemini devam etmesini sağlamak kolay değildri. özel sektörün de yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru başaracağız. Önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Sabır ve dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum.

Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir milletimizi iyi yönlendirir hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde bizi güzel bir tablo bekliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılan, birkaç ay içinde binlerce insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye’de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) için Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Gerçekleştirilecek toplantıya 60'dan fazla kişinin katılacağı belirtiliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 16 kabine üyesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Merkez Bankası Başkanı, Varlık Kurumu Genel Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, BİST Başkanı, birçok kamu bankasının genel müdürü ile birlikte birçok iş veren sendikası temsilcisi ve STK temsilcilerinin katılacağı biliniyor.

80 kişilik salonda yapılacak Koronavirüs zirvesinde birtakım önlemler de alındığı aktarıldı. Geniş bir masa bir metre aralıklı sandalyelerde gerçekleşecek toplantıya giriş öncesinde de hijyen kuralları dikkate alındığı ifade edildi. Toplantıdan ekonomik tedbir kararlarının çıkması bekleniyor.

Türkiye’de şimdiye kadar Koronavirüs görülen vaka sayısı 98'e yükselirken, 89 yaşında bir kişi yaşamını yitirdi.