Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji spor ekonomi Trabzon dünya
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu
Enerji verimliliğine teşvik
Enerji verimliliğine teşvik
Organik tarım planı
Organik tarım planı

Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Başarılı bir iş adamıydı. İstanbul'daki amatör kulüplerin babasıydı"

Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı merhum Erdoğan Demirören'in amatör kulüplerin büyük destekçisi olduğunu söyledi.
Erdoğan Demirören'in Fatih Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Başarılı bir iş adamıydı. İstanbul'daki amatör kulüplerin babasıydı. Çok büyük destekleri vardı." diye konuştu.
Demirören'in desteklerine şahit olduğunu vurgulayan Bak, "Çocukluğumuzda Vefa Stadı'nda amatör küme maçlarını takip ederken hep 'Erdoğan Bey bize yardım etti. Kulübümüze destek oldu, şu desteği yaptı, bu desteği yaptı.' diye söylerlerdi. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken ve yöneticiyken hep bunlara şahit oldum." ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Osman Aşkın BakGençlik Ve Spor BakanlığıErdoğan Demirören
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5