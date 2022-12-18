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Ergin Abiyi kaybettik

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önemli isimlerinden, gazetecilerin Ergin Abisini kaybettik. Ergin Konuksever başta Deniz Gezmiş olmak üzere bir çok önemli ismin tarihi fotoğraflarını imza atan isimdi.

Ergin Abiyi kaybettik

Gazeteciler bir çınarı daha yitirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önemli isimlerinden önceki dönem Yönetim Kurulu üyesi, Onur Kurulu Başkanı, sürekli basın kartı ve 2008 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Ergin Konuksever 17 Aralık 2022 Cumartesi günü İstanbul’da vefat etti.

Başta Deniz Gezmiş olmak üzere bir çok önemli ismin tarihi fotoğraflarını çeken, onlarla önemli söyleşiler yapan Ergin Konuksever’i gazeteciler asla unutmayacak.

“Gazeteci ve foto muhabiri olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de önceki yönetim kurulu üyelerinden, Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ergin Konuksever’i hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz. Başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

ERGİN KONUKSEVER KİMDİR?

1937 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesi’nde başladı. Daha sonra Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman, Bulvar, Gazete Gazetesi, Hayat Mecmuası ile BRT TV’de görev yaptı. Arap İsrail Savaşlarını, Irak-İran Savaşını, Irak Amerika Savaşı'nı ve Ortadoğu'da birçok çatışmayı izledi. 1968 kuşağının öğrenci eylemlerini, kanlı pazarı, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşlarını, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı fotoğrafladı. Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı. Kıbrıs’ta İkinci Harekât’ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Bir ay esir kaldı. Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi. 27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının içinde yedek subay olarak bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda bir dönem görev yaptı daha sonra TGC Onur Kurulu Sekreterliğini ve Başkanlığını üstlendi. İki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. “Talat Aydemir Hatıratım”, “Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu’nun Anıları”, “Çoban Sülü isimli kitapları bulunuyor.

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Ergin Abiyi KaybettikErgin KonukseverTürkiye Gazeteciler CemiyetiDeniz Gezmiş
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