Erkekler daha çok aldı Türkiye online alışveriş rekoru kırdı

Pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe nedeniyle tüketicinin online alışverişi tercih etmesi, bu seneki Efsane Cuma satışlarında da etkisini gösterdi. On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun veri analizi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre, online alışveriş sitelerinin geleneksel Efsane Cuma kampanyalarıyla satışlarda ciddi artış yaşandı.

Tüketim çılgınlığının yaşandığı Efsane Cuma (Black Friday) kampanyaları, son yıllarda ülkemizde de tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu sene de özel indirim kampanyaları ve tanıtım etkinlikleriyle Efsane Cuma’da e-ticaret dünyası için efsanevi bir dönem yaşandı.

Efsane Cuma dönemini kapsayan online alışveriş istatistikleri bugün açıklandı. iyzico’nun verilerine göre zaman ve mekan sınırını ortadan kaldıran ve temassız ödeme avantajı sunan online alışverişte işlem hacmi, önceki yıla göre %103 artış gösterdi. Veriler 2019’a göre işlem adedi ve sepet tutarında da ciddi artışlar yaşandığına işaret ediyor.

Banka kartı tercih edildi

2020 Efsane Cuma döneminde bir önceki yıla göre işlem hacminde %103, işlem adedinde %57, ortalama sepet tutarında ise %29 artış gözlendi. 211 TL olan ortalama sepet tutarı, 273 TL ‘ye yükseldi.

2019 döneminde kredi kartıyla yapılan işlemlerde tek çekimde %50, üç taksitte %41, 6 taksitte %5 olan işlem hacmi dağılımı, 2020 Efsane Cuma döneminde tek çekimde %53, üç taksitte %30, 6 taksitte %9 oldu. Önceki yıl %28 olan banka kartı kullanım oranı bu yıl %33’e yükseldi. Kredi kartı ile yapılan işlemler %46 artış gösterirken, banka kartlı işlem adedi %87 oranında arttı.

Türkiye eğitime ağırlık verdi

Pandemi döneminde online kurs ve online kitap alışverişinde önemli artış yaşandı. Bu büyüme Efsane Cuma döneminde de etkisini gösterdi. Giyim sektörünün ardından en çok harcama yapılan sektör eğitim sektörü oldu. Eğitim sektöründe işlem sayısı %62 artarken, hacim %148 arttı.

Sepetini en çok dolduran İç Anadolu oldu

Önceki yıl sepetini en pahalı ürünlerle dolduran bölge Marmara olmuştu. Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürünlerle dolduran bölge İç Anadolu oldu. Erkekler Türkiye’nin her bölgesinde online alışveriş yapma oranını %5 oranında artırdı. Hem kadınlarda hem erkeklerde en çok alışveriş yapılan ilk 3 bölge Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Ege oldu. Beş büyük şehirde işlem sayısı ortalama %36 artarken ortalama sepet tutarı %30 arttı.

Erkekler 2019’a göre daha çok harcama yaptı

2019 Efsane Cuma döneminde kadınlar erkeklere göre daha çok harcama yapmıştı. Bu yıl da bu durum değişmedi ancak oranlar bazı değişiklikler yaşandı ve erkekler alışverişlerini artırdı. 2019 döneminde kadınlar erkeklerin 1,3 katı harcama yaparken bu oran bu yıl 0,85’te kaldı. Erkeklerin harcama tutarı %115 artarken, kadınların harcamalarında %68’lik artış oldu.

Kadınların ortalama sepet tutarı %35 artarak 285 TL olurken, erkeklerin sepet tutarı %33 artarak 376 TL oldu. 2019 döneminde erkeklerin %54, kadınların %45 oranındaki tek çekim kredi kartı alışverişi bu yıl %53 oldu.

2019’da alışverişlerinin % 89’unu webden yapan erkekler bu yıl Efsane Cuma döneminde alışverişlerinin %91’ini web üzerinden yaptı. Kadınlar ise geçen sene olduğu gibi mobile yönelerek web harcama tutarını %2 azalttı.

Tüm oranlarda artış oldu

Efsane Cuma kampanyalarıyla birlikte web kanalından yapılan harcamalar %129, işlem adedi %66, ortalama sepet tutarı ise 275 TL’den 382 TL’ye %39 artış gösterdi. Mobil harcamalarda önceki yıla göre işlem hacmi %170, işlem adedi %128 artarken, ortalama sepet tutarı 91 TL’den 108 TL’ye ulaşarak %19 oranında yükseliş gösterdi. Web üzerinden alışveriş tercih edilse de mobil alışveriş oranı artışını sürdürdü ve %7 oranında arttı.