Kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler, politikacılar, sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve gazetecilerin katılımıyla düzlenen "Eşitlik, Adalet ve Kadın Zirvesi" başladı.

Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirilen zirvenin "Eşitlik olmadan, adalet olmaz" başlığında düzenlenen açılış oturumunda konuşan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, kadınlara yönelik kazanımların kadın hareketlerinin başarısından kaynaklandığını ifade etti.

Oder, kanunlarda yapılan değişiklikler ve kadının korunmasıyla ilgili düzenlemelerin, Türkiye'de kadın hareketinin etkin ve farklı kanallardan yürüttüğü çalışmalarla oluştuğunu söyledi.

Yargıda, kadın savcı sayısının az olduğunu savunan Oder, "Hakimler bakımından kadın erkek dengesinde farklılık çok dramatik değil ama savcılıkta bu fark çok. Yüzde 6 kadın savcı var gibi. Lider pozisyonlarda ise üst mahkemelerdeki kadın oranı son yıllarda dramatik düşüşler gösterdi." dedi.

- Kadınlarla ilgili kazanımlar

Prof. Dr. Fatmagül Berktay da şehirlerde "kadın cinayetlerinin" arttığını savunarak, "Neden? Çünkü kadınlar ayakları üzerinde durdukça, kendi ekmeklerini kazandıkça, kendilerine güven geldikçe kazandıkları haklarını kullanmaya başladılar. Boşanma talep ediyorlar. Annelerimiz gibi 'ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin' demiyor. Bunun bedelini ödüyorlar. Kadınlar özgür yurttaş, birey olmak istiyor. Buna karşı bir tepki var. Erkekler kendi güç kayıplarını kadınlar üzerinde baskı ve denetimi artırarak telafi etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Zirvenin organizasyon komitesi sözcüsü Gülseren Onanç, 48 farklı ilden 900'e yakın kadının geldiği zirveye, 363 sivil toplum örgütünden katılım olduğunu, öğrencilerin yer aldığını söyledi.

Moderatörlüğünü gazeteci Nevşin Mengü'nün yaptığı zirveye, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu ve eşi ile katılımcılar zirvenin açılışında ayağa kalkıp "Kadınlar Vardır" şarkısını söyleyerek, alkışla tempo tuttu.

- Zirve hakkında

Zirvede, "eşitlik ve adalet arayışında liderlik", "İslamın eşitlikçi yorumları ve toplumsal cinsiyet eşitliği", "sosyal devleti eşitlik ve adalet" başlığında oturumlar yapılacak.

Kadınların eşitlik ve adalet sorununun tartışılacağı, kadın sivil toplum örgütleri, bağımsız aktivistler, politikacılar, akademisyenler ve medya temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı zirve, yarın sona erecek. İSTANBUL (AA) -