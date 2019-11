Et Döner mi Yağ Döner mi?

HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR

Hijyenik şartlarda ve soğuk zincire dikkat edilmeden döner dükkanlarının sağlıksız ortamlarında şişe takılan dönerler konusu bir süredir Türkiye gündemini meşgul ediyor.



Döner Üreticileri Birliği Dübider Tavuk Döner fiyatına satılan hem kontrol edilmeyen sağlıksız üretim şartlarında hazırlanan hem de içerisinde yüksek miktarda kavram yağı bulunan bu dönerlerin tehlikeli olduğunu Döner sektörünün temsilcisi olarak halkı bilgilendirmekte ve bu firmaların gayri ciddi kar odaklı bu yaklaşımlarından vazgeçmesi için uyarmaktadır.



Medya aracılığı ile yapılan bu uyarılara rağmen her geçen gün yayılan bu firmaların tepkisiz tavırları ise suçlarını kabul ettiklerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmakta.



Yapılan tahliller bir yana bu büfelerde Döner yiyenlerin ortak kanaati Et değil yağ yedikleri yönünde. %100 et döner diye reklamlarını yapıp içerisine Döner’de asla kullanılmaması gereken yağları yüksek oranda kullanan bu işletmeler halk sağlığı ile oynamaya devam ediyor.

DÖNER ÇALIŞTAYI YAPILACAK

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi desteği ile Türkiye'de ilk defa döner çalıştayı yapacaklarının altını çizen Mehmet Mercan, döner standardının oluşturulması başta olmak üzere milli ürünlerimize karşı farkındalığın arttırılması nedeni ile bu çalıştayı yaptıklarını ve konu ile ilgili çok yakında kamuoyunu bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.