Etik Kongresi Bir Dönüm Noktası Olabilir” İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin birlikte düzenlediği 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’nde davetli konuşmacılar kesinleşiyor. İzmir’de 24 -25 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek Kongre hakkında bilgi veren Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, “Özellikle yurtdışından Kongremize katılacak olan uluslararası saygınlığa sahip konuşmacılar, tarım ve gıda etiği alanında güncel bilgilere ulaşmak isteyenler için büyük kazanım olacak. Ülkemizde yeni konuşulmaya başlanan bu konularda, Kongremiz bir dönüm noktası olabilir” dedi.

Kongre’de geri sayımın başladığını ve bildiri özeti son gönderim tarihinin 9 Eylül 2019 olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Cemal Taluğ, “Ülkemizin dört bir yanından bildirilerin gelmesi bizleri mutlu ediyor. Değişik çevrelerden Kongremize gösterilen ilgi, etiğin ülkemizde çok kısa geçmişe sahip olmakla beraber yakın zamanda daha çok konuşulacağını gösteriyor. Gerçekten etik konuşulmadan ve etik kurallar hayatta kendisine yer bulmadan, bugünlerde olağan hale gelmiş bazı sorunları ülke gündeminden çıkarmamız mümkün değil. Etik kavramı yasalarda ve vicdanlarda yer bulduğu ölçüde uygulamalara da yansıyacaktır. Ondan sonra, ‘tağşiş’ ve ‘gıda hileleri’ gibi birçok sorunu daha az yaşayacağımızı umabiliriz. Çağdaş tarım ve gıda etiğinin temel konuları olan ‘adil tarım’ ‘doğaya saygılı tarım’ ve ‘sağlıklı gıdaya erişim’ gibi pek çok kavram üzerinde daha fazla düşünme ve ülkemize özgü yaklaşımlar yaratabilme olanağı bulabileceğiz. Toprak etiğinden, hayvan refahına değin geniş bir yelpazede görüş ve öneriler geliştirebileceğiz. Bu amaçlara hizmet edebilmek için Kongre konularımızı çok özenli, ufuk açıcı ve kapsayıcı olacak şekilde belirledik. Aksi halde, hayatın gündelik akışı ve temposu içinde etik alanında etkili bir gündem ve farkındalık oluşturmak zor” diye konuştu.

Kongre çalışmaları sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası başta olmak üzere bazı kurum ve kuruluşların önemli destekler sağladığını ifade eden Prof. Dr. Cemal Taluğ, “İçinde bulunduğumuz günlerde, etik kurallar çerçevesinde bir etik kongresi düzenlemek kolay iş değil. Bu süreçte destek ve işbirliği çağrısı yaptığımız az sayıda kurum ve kuruluşun Kongremizi sahiplenmesi ve desteklemesi, ayrı bir umut ve kıvanç gerekçesi olmaktadır. Bireyler kadar kurumların da ‘etik’ konularına sahip çıkması, ülkemizde etik bilincin yaygınlaşmasını hızlandıracaktır” şeklinde konuştu.

