“Etik” Konusunda Harekete Geçme Zamanı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de ziyaret ve görüşmelerde bulunan Kongre yetkilileri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir programı ve Kongre hakkında açıklamalarda bulunan Profesör Taluğ, “Kısa İzmir ziyaretimizde İzmir Ticaret Odası’nın ve İzmir Ticaret Borsası’nın değerli Genel Sekreterleri ve çalışma arkadaşlarıyla çok verimli toplantılar yaptık. Çeşitli üniversitelerde çalışan değerli akademisyen dostlarımızla görüşmeler yaptık. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yeni Dekanı Prof.Dr. Nedim Koşum ile tanışmaktan ve bize gösterdiği yakın ilgiden mutluluk duyduk. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ile uzun ve çok zevkli bir bilgi alışverişi gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’i kutlamak ve görüşmek fırsatı bulduk. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Kongre’ye yaklaşımları bizim coşkumuzu ve umutlarımızı çok yükseltti.



İzmir ziyaretimizin çok kısa bir zaman dilimine sığdırmak durumunda olduğumuzdan görüşmek istediğimiz birçok kurum ve kişiyi bu kez ziyaret edemedik. Birçok temasımızı telefonla ancak gerçekleştirdik. Kısa İzmir ziyaretimizi kısaca değerlendirmek gerekirse iki noktada özet yapabilirim: Birincisi, görüştüğümüz tüm kişi ve kuruluşların Kongre’ye büyük bir ilgi gösterdiğidir. İkinci olarak, bu kısa ziyaretimiz, ilkini iki yıl önce Ankara’da yaptığımız Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’nin bu kez İzmir’de yapılması konusunda verdiğimiz kararın çok doğru bir karar olduğunu kanıtlamış oldu.

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İzmir’de 24-25 Ekim tarihinde çok verimli, iz bırakan ve hayata dokunan bir Uluslararası Kongre gerçekleşeceğine artık hiç kuşku duymuyoruz. Bu arada yurtdışından gelecek değerli dostlarımız da belli olmaya başladı. Bunlar arasında BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Prof.Dr. Hilal Elver’i, Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Birliği önceki Başkanı Prof. Dr. Carl Matthias Kasier’ı, Kanada Ryerson Üniversitesi gıda sosyoloğu Prof.Dr. Mustafa Koç’u, ABD Colorado Üniversitesinden tarım etiğinin öncüleri arasında yer alan Prof.Dr. Robert Zimdahl ve Hollanda Wageningen Üniversitesi Felsefe Kürsüsünden Prof.Dr. Bart Gremmen’i sayabilirim” diye konuştu.



Prof.Dr. Cemal Taluğ “tarım ve gıdanın hemen tüm alanlarında örnek bir kent olan İzmir’in bu kez tarım ve gıda etiğinin öncülüğünü başarıyla yapacağına olan inancını” dile getirerek konuşmasını tamamladı.



















