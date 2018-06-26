Ev alırken faiz sıkıntısı son buluyor

İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, ev alırken yaşanan en büyük zorluklardan olan peşinat ve faiz sıkıntısının Birevim ile son bulduğunu belirterek, "Evinizi kredi kullanıp borçlanarak üstelik yüksek faizler ödeyerek almak yerine, Birevim'in tasarrufa dayalı tamamen faizsiz yöntemleriyle hiç fark ödemeden kolaylıkla alabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, ev alırken yaşanan en büyük zorluklardan olan peşinat ve faiz sıkıntısının Birevim ile son bulduğunu kaydederek, farklı yöntemleriyle her gelir grubuna uygun alternatifler sunan şirketin, vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağladığını vurguladı.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların öncelikleri arasında kiradan kurtulup kendi evine taşınmak olduğunun altını çizen Çiftçi, Türkiye şartlarında bunun sadece iki yolu olduğunu, bunların da "peşin para" ya da "kredi kullanarak ev sahibi olmaktan" geçtiğini bildirdi.

Çiftçi, bu noktada kredi kullanamayanlara ve peşinat sıkıntısı çekenlere Birevim olarak çözüm sunduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evinizi kredi kullanıp borçlanarak üstelik yüksek faizler ödeyerek almak yerine, Birevim'in tasarrufa dayalı tamamen faizsiz yöntemleriyle hiç fark ödemeden kolaylıkla alabilirsiniz. Böylelikle evinizi hiç fark ödemeden aldığınız için ucuza mal etmiş olursunuz. Hem faiz olmadığı için hem de 240 aya kadar taksit yaptırabildiğiniz için çok düşük taksitler ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz. Peşinatsız da ev sahibi olabilirsiniz. İstediğiniz yerden beğendiğiniz bir evi yeni veya ikinci el alabilirsiniz."



- "Borçlanarak bir ev alıp neredeyse iki ev parası ödemeyin"



Çiftçi, Birevim'de ev sahibi olmak isteyenlerin teslim tarihi açısından iki farklı yöntemden yararlanabildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"İlk yöntemde (Sıra Tespitli Yöntemler) ev sahibi olmak isteyen kişilere evlerini teslim ederken kullandığı uygulama sıralamadır. Birevim'de evlerin hemen teslimi yok demek yanlış olacağı gibi, herkesin evinin hemen teslim edildiği söylemi de yanlış olur. 100 kişinin ev sahibi olmak istediğini düşünelim. Bu 100 kişi ilk aydan başlayarak sırayla ev sahibi olurlar. 100 kişinin tamamı Birevim'in uygulamış olduğu yöntemlerle ortalama 50 ay içerisinde ev sahibi olur. Diğer yöntemde ise ev sahibi olmak isteyen bir kişi alacağı evin değerini belirledikten sonra bütçesine göre aylık ödeyeceği taksiti, varsa peşinatı, varsa ara ödemesini belirleyerek teslim tarihini kendisi belirleyebilmektedir. Evinizi, tasarrufa dayalı tamamen faizsiz bir yöntemle almak sizi büyük bir faiz yükünden kurtaracaktır."

Çiftçi, borçlanarak kiradan kurtulmanın kişinin elinde olduğunu belirterek, vatandaşın kiradan kurtulup kendi evinize hemen taşınarak, bir ev alıp neredeyse iki ev parası ödemeyebileceğini bildirdi.