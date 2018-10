Ev ve mutfak eşyası sektörü Kolombiya modeli ile büyüyecek

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Türkiye'nin, hem kilogram başına ihracat değerini artırmak hem de pazar çeşitliliğini sağlamak için radarına Uzak Doğu'yu aldığını belirterek, "Kolombiya modelini Uzak Doğu ve Avrupa’da da uygulamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Önder, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'da düzenlenen Mega Show Fuarı'na bu yıl dördüncü kez katıldıklarını ve Asya'dan önemli alıcılarla buluştuklarını belirtti.

Önder, ev ve mutfak eşyası sektöründe kilogram başına ihracatta dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'nin, hem kilogram başına ihracat değerini artırmak hem de pazar çeşitliliğini sağlamak için radarına Uzak Doğu'yu aldığını kaydetti.

Türkiye'nin kalitesinin Uzak Doğu'da çok önemsendiğini ve bölgeye özel önem vereceklerini aktaran Önder, yeni dönemde katma değerli ürünlerle ihracat birim değerini artırmaya çalışacaklarını vurguladı.



Önder, Kolombiya'da katıldıkları fuarın da Ur-Ge geliştirme projesi kapsamında olduğunu ve iyi sonuçlar elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomisinin iyi olması ve Türklere karşı büyük bir sempatileri olduğundan Kolombiya’yı seçtik. Aldığımız satın alma raporları ile ürün alma gruplarımızdaki satın almacılar kim, nereden daha çok ithalat yapıyorlar, hangi renk tercih edilir gibi konularda bilgiler edindik. Çalışacağımız kişileri, referansları ile görüşmeler yapıp belirledik. Kolombiya’ya fuar öncesi ön heyet yolladık. Ön heyetimiz marketleri gezip raporlar hazırladı. Kolombiya’ya gittiğimizde ilk gün firmalarımıza büyük marketleri gezdirip bilgiler edinmesini sağladık. Böylece bir sonraki gün müşteriler ile gerçekleştirecekleri görüşmeler için sektörün durumu hakkında bilgiye sahip oldular. Kolombiya modelini Uzak Doğu ve Avrupa’da da uygulamayı düşünüyoruz. Kalıcı hale gelmesi için bu fuarları sürekli olarak yapmayı hedefliyoruz. Kolombiya sayesinde yeni müşteriler elde ettik."



- "Türkiye talebin bol olduğu bir ülke"



Burak Önder, Türkiye'nin, ev ve mutfak eşyası sektöründe kilogram başına ihracatta dünyada ikinci sırada olmasına karşın katma değeri düşük ürünler sattığı için değerde yedinci sırada yer aldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında miktar olarak satış gösteriyor ki Türkiye talebin bol olduğu bir ülke. Birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak kilogram başına ihracatımız 3,20 dolar civarında. Türkiye için katma değerli ihracat bu dönemde çok önemli. Bu seviyeleri aşıp tasarıma, markaya ve reklama önem veren seviyeye gelmeliyiz. Türkiye'nin en büyük pazarı yüzde 52 ile Avrupa, arkasından yüzde 25 ile Orta Doğu ve yüzde 10 ile Afrika geliyor. Uzak Doğu pazarı bu noktada önem kazanıyor. Bölgeye olan ihracatı artırabilmek ve yeni bağlantılar oluşturabilmek için Hong Kong'da düzenlenen Mega Show Fuarı'na EVSİD olarak bu yıl dördüncü kez katıldık.

Bu dönemde dünyanın en istikrarlı pazarlarından biri Uzak Doğu... Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin kendilerine has sorunları olurken, Uzak Doğu istikrarlı olarak yoluna devam ediyor. Türkiye olarak Uzak Doğu'da mutfak eşyası pazarında fazla paya sahip değiliz ve bu yüzden bölgeyi önemsiyoruz. Hong Kong da Asya'nın yarısına hitap etmesi açısından Uzak Doğu için çok önemli bir bölge. Fuardaki alıcı portföyüne baktığımızda, Hindistan, Endonezya, Malezya, Singapur, Vietnam, Japonya ve Kore gibi ülkelerden yoğun bir katılım görülüyor. Bunun yanında Latin Amerika ve Avrupa’dan da katılım oluyor. Bu kadar çeşitli ülkeden katılım olduğundan her ülkeye kolayca ulaşabiliyoruz."

Mega Show Fuarı'na Türkiye’nin katılmasının fuar sahipleri için çok önemli olduğunu belirten Önder, "Türkiye’nin Uzak Doğu'daki kalitesini oldukça önemsiyorlar. Fuar alanında 4 yıl içerisinde metrekare olarak 2,5 kat büyüme elde ettik." ifadelerini kullandı.



15-16 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Invitation Only etkinliğine de dikkati çeken Önder, etkinliğin, 50 üretici firmanın ürünlerini sergilemesine imkan tanıyacağını kaydetti.

Önder, özellikle Avrupa, Latin Amerika ve Sahraaltı Afrika gibi potansiyel ülkelerdeki alıcıların hedef alındığını belirterek, "Invitation Only etkinliğine 55 farklı ülkeden 70'in üzerinde satın almacı firma ile birlikte İstanbul'da yerleşik satın alma ofislerinin katılması bekleniyor. İş görüşmeleri için davet edilen firmaların yüzde 80'lik bölümü daha önce Türkiye'ye gelmemiş veya Türkiye ile ticaret yapmamış firmalardan oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.