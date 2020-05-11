Evde kalıyoruz boya badana yapıyoruz

Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ev tadilatı taleplerini inceledi. Armut’un verilerine göre, ev tadilatı hizmetlerinde 2020 Mayıs’ın ilk haftasında gelen taleplerin 2019 Mayıs ayının ilk haftasına oranla %59 daha fazla olduğu görülüyor. 2020 yılının Nisan ve Mayıs ayları karşılaştırıldığında ise Mayıs ayının ilk haftasında gelen taleplerin Nisan’ın ilk haftasındaki taleplerden %58 fazla olduğu gözlemlendi. Veriler, sürecin bu yönde devam etmesi durumunda tüm zamanların ev tadilat talep rekorunun kırılacağını gösteriyor.

Boya ve badana hizmetleri başı çekiyor

Armut.com üzerinden gelen talepler incelediğinde en çok ilgi gösterilen ev tadilatının boya badana olduğu görülüyor. Boya badana tüm taleplerin %10’unu oluşturarak en çok talep edilen servis olurken, verilere göre Nisan ayının ilk beş gününe kıyasla talep sayısında Mayıs ayının ilk haftasında %124 artış olduğu görülüyor.

En çok talep alan hizmetlerin diğerleri ise sırasıyla Cam Balkon, Koltuk Döşeme, Sineklik, Parke Laminant Döşeme, Mutfak Dolabı Yapımı, Fayans Seramik Döşeme, Anahtar Teslim İnşaat, PVC Pencere Kapı ve Ev Tadilatı oluyor.

Cam balkondan vazgeçmiyoruz

Bu dönemde en çok dikkat çeken servis ise cam balkon hizmeti oldu. Son iki aydır talepleri artan cam balkon hizmeti için Mayıs ayının ilk 5 gününde, geçen aya göre %161 artış görülüyor. Cam balkon hizmetine olan taleplerin, geçen senenin aynı dönemine kıyasla %181 arttığı gözlemleniyor. Ev tadilatlarına gelen taleplerin en çok geldiği iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oluyor. İstanbul taleplerinde geçen ayın ilk 5 gününe göre bu ayın ilk 5 gününde % 169 artış söz konusu.

Armut hakkında:

Hizmete ulaşmanın en kolay ve güvenilir yolu olma amacıyla Armut 2011 yılında kuruldu. 3000’in üzerinde farklı kategoride 400.000’den fazla hizmet vereni hizmet almak isteyenlerle buluşturan şirket, Türkiye’nin hizmet alanındaki en büyük online platformu olarak faaliyet gösteriyor. 6 farklı milletten 70 kişilik ekibe sahip olan Armut, global markası HomeRun ile ABD, İngiltere, Mısır, Romanya ve Suudi Arabistan’da operasyonlarını yürütüyor; Türkiye’deki alt markası Rahat Taşın ile nakliye alanında özelleşmiş bir hizmet sağlıyor. Şirket, 2017 yılında Deloitte tarafından seçilen Technology Fast 50 listesinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi, Technology Fast 500 listesinde ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki en hızlı büyüyen 40. şirketi oldu