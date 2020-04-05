EVDEKArnaval Balkon'da kutlandı

Ali Haydar Bozkurt tarafından başlatılan dana sonra bütün Adana’nın sahip çıktığı Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl yapılamadı. Adanalılar bu yıl Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın coşkusunu “EVDEKArnavaL” sloganıyla balkonlarda yaşadı… Balkonlar süslendi, fenerler asıldı, genci yaşlısı zor günlerde birbirlerine moral verdi… Dünyada bir ilk olarak Instagram üzerinden canlı yayın ile yapılan karnavala ise binlerce kişi katıldı ve Adana yine bir ilke imza attı…

Bu yıl 8’nci kez yapılması planlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen “Nisan’da Adana’da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” kutlamaları birliktelik ruhunu tazelemek amacıyla EVDEKArnavaL sloganıyla balkonlara taşındı. Adanalılar cumartesi akşamı balkonlarını süsledi, en güzel kıyafetleriyle balkonlara çıkarak şarkılar söyleyerek birbirlerine moral verdi. Karnaval coşkusu aynı zamanda Instagram üzerinden canlı olarak yayınlanarak binlerce kişinin katıldığı bir etkinlik olarak da tarihe geçti.

Karnavalın bu yıl sokaklardan balkonlara taşınmasıyla birlikte cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayan özel programda ulusal radyo yayını ve @nisandaadanada resmi Instagram hesabı üzerinden görüntülü canlı yayınlar yapılarak dünyada bir ilke imza atıldı. Saatler 21:00’ı gösterdiğinde ise balkonlara toplanan 7’den 70’e tüm Adanalılar her birlikte söyledikleri “Karnaval şarkısıyla” büyük coşku yaşadılar ve moral depoladılar. Ayrıca Adana Büyükşehir Bandosu’da kentin her yerini dolaşarak çaldıkları şarkılar eşliğinde bu coşkuya herkesin ortak olmasını sağladılar.

Karnaval Komitesi’nin yaptığı “4 Nisan Cumartesi akşamı evlerinizin balkonlarınızı süsleyin, en güzel giysilerinizi, özenle diktiğiniz kostümlerinizi giyin, fenerlerinizi asın, mendillerinizi hazırlayın ve kendinize, yakınlarınıza, komşularınıza moral vermek için bu coşkuya katılın. Ama mutlaka evde kalın” çağrısına uyan Adanalılar ulusal bir radyo kanalının yaptığı canlı yayına ve Instagram üzerinden yapılan görsel şölene katıldı.

Karnaval her yıl giderek artan ilgi ile kök salmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çok büyük destekler vermişti.

Karnavalı Ali Haydar Bozkurt gündeme getirdiğinde Ekonomi Gazetecileri Derneği Çukurova Bölge temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan da içerik konusunda yazıılı hale getirilmesini sağlamıştı.