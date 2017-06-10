Eyüp Belediyesinden Makedonya'da iftar

GOSTİVAR (AA) - Eyüp Belediyesi tarafından Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde iftar programı düzenlendi.

"Kardeşlik" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftara Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gostivar Belediye Başkanı Nevzat Bejta ve Gostivar Müftüsü Shaqir Fetahu'nun yanı sıra 3 bine yakın Gostivarlı katıldı.

Eyüp Belediye Başkanı Aydın, burada yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferini hissetmek için bu iftar organizasyonunda toplandıklarını belirterek, dünyanın her yerinde kardeşliği, birliği ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Eyüp Belediyesi olarak bu sene ramazan temalarının "kardeşlik" olduğunu dile getiren Aydın, "O kardeşliği buralara kadar getirdik. Buralarda daha çok hissetmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bu vesileyle kültürel alanda, siyasi, ekonomik alanda da Türkiye ile Makedonya arasında ilişkilerimizi daha çok yoğunlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Gostivar ile kardeş belediye ilişkileri kurarak, diğer alanlarda da iş birliğini geliştirmeyi hedefledikleri sözlerine ekledi.

Gostivar Belediye Başkanı Bejta da iftar programının artık bir gelenek haline geldiğine dikkati çekerek, "Ramazan bizi birleştiriyor, sevgi ve sevinç oluşturuyor." diye konuştu.

Gostivar Müftüsü Fetahu ise böyle güzel bir ortamın oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eyüp Belediyesi yarın da Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde iftar verecek.

- Üsküp'te "Rumeli Türkleri" iftarı

Öte yandan Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Rumeli Türkleri Vakfı'nın desteğiyle Makedonya'da faaliyet gösteren "Köprü" ve "Ensar" dernekleri tarafından iftar programı düzenlendi.

Eski Üsküp Türk Çarşısı'ndaki Kurşunlu Han'daki iftara, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği yetkilileri, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.