Eyüp Sultan GÜVENİLİRLİK belgesi alacak

Eyüpsultan Belediyesi virüse karşı geliştirdiği önlemlerle ve özellikle binlerce noktayı dezenfekte etmesi ile daha güvenilir bir kent oluşturma gayretlerinde öne çıktı. Belediye bu çalışmalarına yeni bir halka daha ekledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu iş birliği ile çok önemli bir projeye imza atılıyor.

İlçede bulunan lokanta, pastane, büfe gibi gıda üretimi ve satışı yapan kuruluşlara ürün güvenliği eğitimi verilerek virüse karşı farkındalık kalkanı oluşturuldu.

Eyüp Sultan Belediyesi bu çalışma ile son günlerde bütün kentlerin hedef olarak koyduğu maviye ulaşıp pandemide güvenli ilçeler arasında olmayı hedefliyor. İlçe genelinde bilboard ve afişler vasıtasıyla duyurular yapan Eyüp Sultan Belediyesi, sınırları içindeki tüm işletmelerin bu eğitimlerden faydalanması için öncülük ediyor.

ÇALIŞMAYI EYÜP SULTAN BELEDİYESİ VE GÜVENİLİR ÜRÜN PLATFORMU BİRKLİKTE YÜRÜTECEK

Eğitimde güvenli üretim, ürün ve tüketici güvenliği, sunum teknikleri, pandemide markalaşma ve iletişim ile güncel mevzuat bilgilerinin anlatılması hedefleniyor.

Daha önce İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile benzer bir eğitim çalışması yapan Güvenilir Ürün Platformu’nun sunumlarının yer alacağı eğitimde Unilever Ev Dışı Tüketim’in 2016 yılından bu yana ev dışı tüketim sektörüne sunduğu ve gıda güvenliğinin her aşamasına odaklanan Güvenilir Eller eğitim programının dersleri de yer alıyor.

Eğitimler Güvenilir Ürün Platformu üyesi gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner hekimler tarafından çevrimiçi olarak verilecek. Ayrıca “Pandemide Markalaşma ve İletişim” eğitimi Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak tarafından interaktif olarak aktarılacak.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, “İstanbul Avrupa ülkelerine uyum ve 2023 hedefleri kapsamında dünyanın en stratejik şehirlerinin başında geliyor. Biz de bu proje ile şehrimizdeki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ve COVID-19 ile mücadele kapsamında güvenli üretimin sağlanmasını amaçladık. İstanbul ilçe belediyelerine kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmelerinin uluslararası standartların yanında TSE COVID-19 Güvenilir Ürün Standart ve Kılavuzu’na uyum sağlaması, ürün güvenliğinin dış ülkelerle rekabet edebilir düzeye ulaştırılarak ihracatın arttırılması, yeni pazarlara girişin kolaylaştırılması, şehir turizmine katkı sağlanması ile İstanbul’un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması projemizin temel amaçlarını oluşturuyor. Bu proje ile gıda sektöründe çalışan herkes ve her departmana özel içerikler hazırlayarak normalleşme sürecine geçişe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Farklı belediye iş birlikleri ile eğitimlere devam edeceğiz” dedi.

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimler Eyüp Sultan Belediyesi önderliğinde 29 Mart-10 Nisan arasında sürecek. Ücretsiz eğitim projesine katılanlara güvenilirlik sertifikası verilecek. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olacak eğitim serisine www.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün olacak.